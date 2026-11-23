Para maquillarte en Año Nuevo con sombras rosas y destacar del resto, puedes aplicar un tono rosa satinado en todo el párpado móvil, sumar un pigmento brillante en el centro y difuminar los bordes con una sombra neutra. Si buscas un resultado más llamativo, el rosa metalizado o fucsia puede convertirse en el protagonista del maquillaje, especialmente cuando se combina con delineado fino y labios naturales.

Este color es una alternativa al clásico dorado, plateado o negro de las celebraciones de Año Nuevo. Además, ofrece distintas posibilidades: permite conseguir desde un maquillaje romántico y delicado hasta uno audaz, con destellos que captan la luz durante la noche.

¿Qué tonos de sombras rosas elegir para un maquillaje de Año Nuevo?

No todos los rosas producen el mismo efecto. La elección depende del estilo que quieras conseguir y de cuánto protagonismo quieras darle a los ojos.

Rosa empolvado: es ideal para un maquillaje elegante y discreto. Puedes aplicarlo sobre el párpado móvil y combinarlo con sombras beige o marrones para dar profundidad. Rosa champagne: aporta luminosidad y un acabado sofisticado. Funciona especialmente bien en el centro del párpado y en el lagrimal. Rosa metalizado: es una opción para quienes buscan un efecto festivo. Sus reflejos ayudan a destacar los ojos bajo la iluminación nocturna. Fucsia: aporta intensidad y personalidad. Puedes utilizarlo como sombra principal o en forma de delineado para conseguir un detalle de color diferente. Rosa con destellos plateados: combina dos tonalidades festivas y permite crear un maquillaje más original, ideal para recibir el año con brillo.

La maquilladora profesional Pat McGrath, reconocida internacionalmente por sus trabajos editoriales y sus propuestas con pigmentos intensos y texturas metalizadas, es una referencia para experimentar con el color en los ojos. Sus creaciones muestran cómo los tonos vibrantes y los reflejos pueden transformar un maquillaje.

¿Cómo combinar las sombras rosas para lograr un maquillaje elegante y duradero?

Para evitar que el rosa se vea demasiado recargado, conviene equilibrar el maquillaje y elegir un elemento protagonista. Si los ojos concentran toda la atención, los labios pueden llevar un tono nude, rosado o brillo transparente.

Sigue estos pasos para conseguir un resultado armonioso:

Prepara los párpados: aplica una prebase de ojos para mejorar la adherencia de las sombras y ayudar a que el color permanezca durante más tiempo. Distribuye el tono principal: coloca la sombra rosa sobre el párpado móvil y difumina los bordes con un pincel limpio. Añade luminosidad: aplica una pequeña cantidad de sombra champagne o metalizada en el centro del párpado. Define la mirada: utiliza un delineador marrón o negro junto a las pestañas y agrega máscara para dar intensidad. Equilibra el rostro: elige un rubor rosa suave y labios naturales para mantener la armonía.

El resultado puede ser delicado o impactante, según la intensidad elegida. Para Año Nuevo, las sombras rosas permiten salir de los colores tradicionales y conseguir una mirada luminosa, original y con personalidad.