La astrología dio a conocer qué flor sería tu signo del zodiaco

La astrología es una práctica muy interesante que ha sabido encontrar conexiones entre la naturaleza y la personalidad. De acuerdo con los expertos, los signos cuentan con características similares a las de las flores.

Muchos desconocen que las flores poseen características que las hacen únicas por lo que pueden reflejar diferentes maneras de ser. Es por esto que te vamos a contar qué flor eres tú.

¿Qué flor eres según tu signo?

Aries – Dalia

Esta flor encaja directamente con el espíritu valiente de Aries. La dalia es llamativa, con hermosos colores y mucha presencia. Ambos trasmiten entusiasmo, iniciativa y una personalidad que siempre está dispuesta a asumir nuevos retos.

Tauro – Rosa

Aquí tenemos un ejemplar cuya floración lleva su tiempo, paciencia y cuidados. Cuando alcanza su esplendor máximo pues demuestra su belleza sin igual. Refleja la estabilidad, la perseverancia y el gusto por disfrutar de los placeres de la vida.

Un rosal es una planta de sol, no para interior.|(ESPECIAL/CANVA)

Géminis – Margarita

Géminis es como una margarita, fresca, alegre y encantadora. La flor es sinónimo de juventud, sensibilidad y curiosidad por lo que encaja perfectamente con las personas de este signo.

Cáncer – Jazmín

Sin dudas, el jazmín representa el lado tierno y romántico de Cáncer. La flor tiene un delicado aroma y apariencia representa la sensibilidad, la tranquilidad y el profundo afecto que este signo demuestra hacia las personas que ama.

Leo – Girasol

Llegamos a Leo que se identifica con un girasol ya que siempre busca la luz y se destaca por su gran tamaño y belleza. Simboliza el liderazgo, la generosidad y el deseo natural de convertirse en el centro de atención.

Crédito: Pinterest

Virgo – Violeta

Esta flor se asocia con la sencillez, la modestia y la lealtad. Estas son características que están presentes en Virgo que destaca por su disciplina, organización y constante búsqueda de la perfección.

Libra – Lisianthus

Libra se asocia con el lisianthus que es una flor de equilibrio, elegancia y romanticismo. Su delicada apariencia refleja el gusto de Libra por la armonía, la belleza y las relaciones basadas en el respeto mutuo.

Escorpio – Amaryllis

La Amaryllis tiene una belleza intensa y un carácter fuerte como Escorpio. Su presencia imponente y sus contrastes representan la pasión, el misterio y la profundidad emocional que distinguen a este signo.

Estas plantas son muy coloridas.|Pinterest

Sagitario – Amor-perfecto

Esta flor tiene un nombre muy particular y se asocia a la aventura, la adaptabilidad y el optimismo. Al igual que Sagitario, transmite entusiasmo por descubrir nuevos caminos y aprender constantemente de cada experiencia.

Capricornio – Orquídea

A Capri se le ha designado la orquídea que es una flor de fortaleza, independencia y nobleza. El signo comparte estas características gracias a la disciplina, perseverancia y capacidad para alcanzar objetivos importantes mediante el esfuerzo constante.

Acuario – Iris

El iris se asocia con la sabiduría, la amistad, la esperanza y el valor. Estas características coinciden con la personalidad innovadora e independiente de Acuario, un signo que siempre busca transformar el mundo con nuevas ideas.

Piscis – Flor de Loto

Por último, tenemos a Piscis que se vincula con la Flor de Loto que representa la espiritualidad, el equilibrio interior y la capacidad de crecer incluso en circunstancias difíciles.