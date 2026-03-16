Así puedes hacerte las ‘aura nails’ desde casa para tener una manicura elegante

Las ‘aura nails’ se han popularizado entre las usuarias por aportar un aspecto único a tus manos, ya que les pueden añadir mucho color y obtener una manicura elegante al mismo tiempo. Muchas piensan que para tenerlo es necesario ir a un salón de uñas, pero no es así, ya que puedes hacértelas desde casa.

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Para que puedas hacerlas desde la comodidad de tu hogar, te vamos a explicar cómo puedes lograr el efecto en unos sencillos pasos, empleando pocos materiales. Toma nota de todos los detalles.

¿Cómo hacer las uñas ‘aura’?

Para hacer las ‘aura nails’ no es necesario muchos materiales, debido a que puedes obtener el efecto con esmaltes que tengas dentro de tu hogar. Es así que debes seguir unos sencillos pasos para lograr la manicura elegante desde casa:

Aplica una “base coat”; esto te ayudará a que el diseño permanezca por más tiempo. Escoge los dos colores que quieras mezclar; puede ser un color claro en el centro y en los exteriores uno más oscuro, pero todo depende de lo que quieras. Añade una base del color que vayas a usar en los extremos. En una esponja, coloca el esmalte de base y encima un punto de otro color. Con suaves toques, aplica el efecto difuminado. Dejamos secar, para finalmente colocar un “top coat”. En caso de tener esmaltes que se curan con lámpara, el proceso es muy similar; solamente hay que curar el barniz bajo la lámpara para que se endurezca.

¿Se pueden hacer uñas con efecto aura empleando esmalte normal?

Como pudiste ver, es posible hacer el ‘aura nails’ empleando esmaltes que tenemos en casa, pero es importante que seamos rápidos, ya que se secan con mayor rapidez. En caso de que se te dificulte la esponja, puedes emplear un pincel seco para difuminar las tonalidades.

No olvides que en el proceso de secado no soples el producto, ya que puedes lanzar pequeñas gotas de saliva que perjudiquen el acabado. Saca los barnices que tienes guardados para intentar la manicura elegante, que queda a la perfección en uñas cortas o largas.