Con tantos diseños en el mundo de las uñas , a veces, es complicado pensar en el ideal. Si no cuentas con la inspiración suficiente para tu próxima visita al manicurista, aquí te respaldamos. Checa estas cinco ideas en acabado aura, que harán resaltar tu personalidad. Lo mejor de todo, el efecto es súper fácil de lograr.

¿Qué es el efecto aura en las uñas?

El efecto aura en las uñas - también conocidos como aura nails, en inglés - se refiere a un acabado en el que se combinan dos colores en un mismo diseño, dando como resultado un efecto degradado y difuminado. Por lo regular, este se da al centro de la uña y es de forma circular. Su principal objetivo es crear un contraste suave entre un tono y otro, simulando un halo de energía. Por ello su nombre.

¿Cómo se logra el efecto aura en las uñas?

La clave para unas uñas aura de encanto está en el difuminado. El degradado perfecto puede lograrse con pigmentos en polvo o geles de distintos colores sobre una base sólida. La clave está en aplicar más color al centro, difuminándolo hacia los bordes. Es entonces cuando se mezcla con el segundo tono de la base, dando como resultado este famoso efecto de “aura”. Para una mayor duración, cierra con una capa transparente (top coat).

5 diseños de uñas aura que resaltan tu personalidad: así puedes lograr este increíble efecto

Tonos oscuros: Mezclar tonos oscuros es un acierto total para lograr el efecto de aura ideal. Entre las mejores combinaciones están los tonos azules, con un ligero toque en cromo.

Mezcla oscuros con claros: La combinación entre tonos claros y oscuros son perfectos para esta temporada invernal. Intenta un diseño en tono cereza sobre una base negra. Quedará perfecto para este inicio de año.

Tonos claros: Si tu personalidad no va con los tonos oscuros, opta por colores más claros. Los tonos rojizos y rosados combinan perfecto, especialmente, ahora que se viene San Valentín

Con estampados: Si deseas darle un plus a tu acabado en aura, intenta con algunos estampados pequeños que combinen con el color de tu base.