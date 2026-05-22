Avena y nueces: por qué recomiendan y de qué sirve

Las recomendaciones alrededor de los alimentos y/o bebidas para mantenerte con energía para antes o después de hacer ejercicio tienen a los licuados en un sitio especial. Por ello, los expertos indican que la combinación de avena y nueces es bastante efectiva. Ahora, toma nota y presta atención a los aportes que estos dos ingredientes tienen para tu cuerpo en el contexto de la actividad física.

¿Por qué la avena y nueces son una combinación ideal para un licuado?

Los que desean energía extra y obtenida de una manera natural tienen a los licuados en un espacio especial dentro de su dieta. Y eso es así gracias a la combinación de ingredientes de alimentos como los frutos secos, las semillas, los cereales y la propia fruta. El truco con este tipo de comidas es la capacidad que tienen para hacerte sentir satisfecho por más tiempo y el aporte en nutrientes ideales para concretar un buen desayuno.

Entonces, para hacer un licuado rico y nutritivo, necesitas una correcta elección de elementos ricos en grasas saludables, carbohidratos complejos y fibra. Esto permite que tu organismo obtenga energía estable, situación contraria a lo que provocan productos ultraprocesados que te elevan de golpe el azúcar… pero te bajan la energía de igual manera.

Así pues, un licuado energético ideal y natural servirá para un correcto desempeño físico, pero también incluye beneficios en temas como la concentración y el desempeño mental a lo largo del día. Por eso, si requieres de mucho estudio, ejercicio exigente o un buen día de lectura… un licuado es la solución.

¿Qué aportes tiene la combinación de avena y nueces para tu energía diaria?

Iniciando con la avena, resulta un elemento infaltable en tu licuado por la fibra y carbohidratos complejos que contienen. Y es que este cereal permite dejar energía poco a poco, no en picos rápidos que se desvanecen prácticamente de manera inmediata. Además, la avena ayuda a tu cuerpo a mantener una sensación de saciedad más prolongada.

Mientras que del lado de las nueces, existen elementos claves en su composición como lo son minerales como el magnesio, proteína vegetal y grasas saludables. La relación resulta directa con el funcionamiento muscular y el sistema nervioso, por lo que existe un aporte a la concentración y al rendimiento físico. En ese sentido, se infiere que te ayuda a mantenerte “lleno” de energía durante el día.