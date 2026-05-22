Cuál es el mejor delineado para párpado caído
Las personas con párpado caído enfrentan un gran reto en los delineados, ya que al abrir el ojo el trazo puede ser cubierto por la propia piel
El párpado caído o encapotado, también conocido como hooded eyes, se caracteriza por un pliegue de piel que cubre total o parcialmente el párpado móvil, lo que suele ocultar el delineado tradicional o hacerlo lucir cortado.
El secreto para que los delineados sean visibles está en trabajar con el ojo abierto y mirar de frente al espejo, así podremos conocer exactamente en dónde está el pliegue natural y no cubriremos nuestro tazo.
Hoy te presentamos algunos de los mejores looks para este tipo de mirada, basados en las técnicas profesionales del llamado maquillaje correctivo, que te ayudarán a levantar la mirada sin perderse en el pliegue.
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Los mejores 3 delineados para párpado caído
- Bat wing liner o delineado de ala de murciélago
La técnica correcta es dibujar la línea con el ojo abierto. Al cerrar el ojo, notarás un pequeño escalón o hueco en el trazo, justo donde está el pliegue.
De frente, el delineado se verá como una línea recta y perfecta, pero al cerrar el ojo tendrá la forma de un ala de murciélago, esto evita que el pliegue tape el trazo.
- Puppy liner o delineado descendente
La técnica correcta es que, en lugar de subir la línea contra la gravedad y el pliegue, se sigue la curva natural del ojo hacia abajo y se engrosa ligeramente la esquina externa.
El efecto es que el ojo se abre de forma circular y evitamos que el párpado encapotado se vea pesado, este delineado es ideal para un look más dulce y juvenil.
- Tightlining o delineado invisible
La técnica consiste en delinear la línea de agua superior, justo entre la raíz de las pestañas, usando un lápiz resistente al agua.
El efecto que conseguiremos será definir el ojo y dar la apariencia de pestañas más densas sin ocupar ni un milímetro del párpado móvil.
Así, dejaremos un espacio libre para las sombras y evitaremos que el ojo se vea mucho más pequeño de lo que realmente es.