Cuál es el mejor delineado para párpado caído

El párpado caído o encapotado, también conocido como hooded eyes, se caracteriza por un pliegue de piel que cubre total o parcialmente el párpado móvil, lo que suele ocultar el delineado tradicional o hacerlo lucir cortado.

El secreto para que los delineados sean visibles está en trabajar con el ojo abierto y mirar de frente al espejo, así podremos conocer exactamente en dónde está el pliegue natural y no cubriremos nuestro tazo.

Hoy te presentamos algunos de los mejores looks para este tipo de mirada, basados en las técnicas profesionales del llamado maquillaje correctivo, que te ayudarán a levantar la mirada sin perderse en el pliegue.

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Los mejores 3 delineados para párpado caído

Bat wing liner o delineado de ala de murciélago

Delineado de ala de murciélago para párpado caído|Pinterest

La técnica correcta es dibujar la línea con el ojo abierto. Al cerrar el ojo, notarás un pequeño escalón o hueco en el trazo, justo donde está el pliegue.

De frente, el delineado se verá como una línea recta y perfecta, pero al cerrar el ojo tendrá la forma de un ala de murciélago, esto evita que el pliegue tape el trazo.

Puppy liner o delineado descendente

La técnica correcta es que, en lugar de subir la línea contra la gravedad y el pliegue, se sigue la curva natural del ojo hacia abajo y se engrosa ligeramente la esquina externa.

Puppy liner para párpado caído|Pinterest

El efecto es que el ojo se abre de forma circular y evitamos que el párpado encapotado se vea pesado, este delineado es ideal para un look más dulce y juvenil.

Tightlining o delineado invisible

La técnica consiste en delinear la línea de agua superior, justo entre la raíz de las pestañas, usando un lápiz resistente al agua.

Delineado invisible para párpado caído|Pinterest

El efecto que conseguiremos será definir el ojo y dar la apariencia de pestañas más densas sin ocupar ni un milímetro del párpado móvil.

Así, dejaremos un espacio libre para las sombras y evitaremos que el ojo se vea mucho más pequeño de lo que realmente es.

