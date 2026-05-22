Así puedes quitar el moho de tu lavadora; solo necesitas un ingrediente

Uno de los elementos de cocina más utilizados y a los que más usos se le puede dar, es el bicarbonato de sodio. Este ayuda para eliminar manchas y limpieza en general. Por ello, cuando en tu lavadora aparecen estas zonas con moho, no temas sino presta atención para erradicar de manera efectiva esa mancha indeseada dentro del aparato que limpia tu ropa.

¿Cómo usar bicarbonato de sodio para quitar el moho de la lavadora?

Como primer punto se debe aclarar que es sumamente cotidiano que la goma de la puerta sea la causante de la tensión cuando aparece el ya mencionado moho. Esto sucede porque allí se acumulan restos de agua, humedad y jabón que a la larga se transforman en suciedad de diferentes índoles. Entre esos conflictos está el mal olor, el cual evidentemente afecta a tus prendas que se lavan en tu electrodoméstico.

En ese sentido, la solución pasa por hacer una pequeña mezcla que se aplica de manera básicamente risible. Tomas un poco de agua y el bicarbonato de sodio para formar una pasta espesa. Terminado ese sencillo paso, debes poner dicha pasta en las zonas afectadas de la goma para dejar actuar unos cuantos minutos.

Ya que dejaste actuar la solución, tomas un cepillo suave o un paño limpio y lo frotas para limpiar. Con esto, se confía en que las manchas negras se desprendan de las gomas de tu lavadora y que al mismo tiempo el mal olor que se generó desaparezca de manera inmediata.

¿Por qué aparece el moho en las gomas de la lavadora?

Ya se comentó que esta complicación llega por el contacto de esa zona con elementos propios del lavado de ropa. Sin embargo, no solo es culpa del agua o el jabón, sino del resto de productos como el detergente, suavizante y la suciedad causada por distintas razones. Esto así ocurre por la limpieza poco frecuente de esas zonas de tu lavadora.

Con el paso del tiempo las manchas se vuelven más complicadas de quitar, por lo que se recomienda dejar que las gomas se sequen después de cada uso. Y también será útil mantener la tapa de la lavadora arriba después del lavado, esto para que la humedad no se quede atrapada.