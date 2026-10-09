4 ideas de amigurumis de Baby Saja Boys para tejer en crochet; son terroríficos y tiernos para este Halloween

Si eres fan de las fiestas de Halloween, de los Saja Boys y de las manualidades, esta puede ser tu oportunidad ideal para tejer amigurumis de crochet inspirados en los Baby Saja Boys. Ya sea que optes por versiones mini, atuendos de terror, estética K-Pop o decorativos, estas 4 ideas de amigurumis de Baby Saja Boys te pueden ser de mucha utilidad.

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4 ideas sencillas para crear amigurumis inspirados en los Saja Boys para decorar en Halloween

Baby con su look de “Soda Pop”

Esta es una idea tierna y sencilla para comenzar, con la que puedes dar vida a un pequeño amigurumi de cabello azul claro y atuendo en tonos pastel; puedes agregar un detalle como lata de refresco o dulces recolectados y bordes con personalidad.

Baby con su look de “Soda Pop”|Imagen de IA

Jinu con estilo oscuro

Para esta idea de amigurumi de crochet, puedes tejer una figura inspirada en Jinu con cabello oscuro, ropa negra y detalles rosas o plateados; recuerda darle un toque de Halloween, añadiendo una capa, fantasmas o una calabaza en la mano.

Jinu con estilo oscuro|Image de IA

Romance con detalles de murciélago

Para esta idea puedes crear una figura de Baby Romance, con su característico cabello ronsa, pero agrega detalles a su ropa en negro y teje una capa; complementa con un pequeño murciélago como mascota.

v|Imagen de IA

Abby en versión spooky

Si lo que buscas es darle vida a un proyecto más creativo, puedes dar vida a una figura de Abby, con su característico estilo, pero agregando accesorios como una calabaza naranja, un fantasma blanco o un pequeño sombrero de bruja.

Abby en versión spooky|Imagen de IA

Toma en cuenta algunas de estas ideas de amigurumis de crochet inspirados en los Saja Boys Babby para dar vida a una colección o decoraciones terroríficas de Halloween.