¿De qué trata “Mi Viejo”? En palabras de Piero, a pocos días de su fallecimiento

Tras darse a conocer la muerte de Piero a los 81 años, su icónica canción "Mi Viejo" aumentó su presencia entre los fans, lo que ha llevado a muchos a preguntarse cuál fue la historia personal que inspiró la canción, respuesta que llegó cuando el cantante recordó que la inspiración llegó mientras buscaba un homenaje a la figura paterna junto al escritor José Tcherkaski.

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¿De dónde salió la inspiración de Piero para dar vida a la icónica canción “Mi Viejo”?

La historia asegura que la icónica canción "Mi viejo" (1969) nació de un poema del periodista José Tcherkaski, que el músico y cantautor Piero musicalizó durante su búsqueda de homenajear en vida a su padre Lino de Benedictis y a la figura paterna.

Con el paso de los años, el tema se ha convertido en un éxito rotundo dentro de varias generaciones, pues seguidores aseguran que la canción cuenta con una fuerza especial para sanar vínculos familiares, consolidándose dentro de la cultura popular, llevando incluso al Papa Francisco a confesar que su obra le ayudó a reconciliarse con su propio progenitor.

¿De qué tratará el poema en el que Piero se inspiró para escribir "Mi Viejo"?

El texto original en el que se inspiró Piero para escribir "Mi Viejo" lleva por nombre "El ambulante", poema de luto que aborda la vejez de una manera cruda, nostálgica, y la muerte prematura de Mario Tcherkaski, el padre del poeta. Dentro de su poema, Tcherkaski declaró en sus palabras la decadencia física del paso del tiempo, la distancia generacional y el respeto que rompe el silencio con el paso de los años.

¿Por qué "Mi Viejo" de Piero está considerada como una canción para sanar heridas?

El tema de "Mi Viejo" de Piero es considerado como una canción para sanar heridas, ya que humaniza y muestra la vulnerabilidad del padre, figura históricamente representante de la fuerza y la sabiduría, reduciendo la distancia familiar, el silencio o el dolor a manera de un puente entre el perdón y la empatía.