Baños pequeños: gana espacio con estas puertas corredizas

Cuando tienes espacios pequeños pues cada centímetro cuenta y más si hablamos del baño. Una de las ideas que han surgido por parte de los diseñadores es la de incorporar puertas corredizas para suplantar a las tradicionales. Gracias a esta incorporación se pueden ganar metros cuadrados y no tienes que resignarte al diseño.

¿Hay gato encerrado? Sonia sospecha que su esposo y su tía se acuestan

Las puertas corredizas son ideales porque puedes adaptarlas a tus diseños, mejorar la circulación y agregar tu propio estilo sin necesidad de ocupar grandes espacios.

¿Cómo incorporar las puertas corredizas al baño?

Separar la ducha sin recargar el espacio

Si tienes un baño pequeño pues lo mejor es dividir la zona de la ducha con una puerta corrediza que te hará organizarte de una mejor manera. Utiliza materiales como vidrio o madera, que te ayudarán a mantener la privacidad. Es muy recomendado para baños compartidos.

Puerta corredera de vidrio para ganar luz

Una de las puertas más utilizadas son las de vidrio transparente, esmerilado o acanalado que quedan bien cuando hay poca luz natural. Este estilo permite el paso de la luz y otorga sensación de amplitud. Tu baño se podrá ver más grande y organizado.

La puerta te brinda luz.|Pinterest

Modelos “a la vista” sin obra

Por otro lado, tenemos las puertas corredizas exteriores que cuentan con rieles visibles. Puedes instalarlas fácilmente y puedes renovar el baño rápidamente. Queda muy bien para quienes buscan una mejora funcional sin hacer grandes obras dado que optimizan el espacio y son decorativos.

Integrar baño y dormitorio con una corredera

Por último, tenemos esta opción que está destinado a suites o dormitorios con baños integrados. Una puerta corrediza ayuda a unir o separar los espacios. Abierta, genera continuidad; cerrada, aporta intimidad. Este recurso es clave en viviendas pequeñas, donde la flexibilidad del espacio marca la diferencia.

Organiza tus espacios.|Pinterest

Estas son grandes ideas para poder optimizar tus espacios de la mejor manera y que tu baño luzca organizado.