Estos son los beneficios de colgar una bolsita con clavos de olor en la puerta de tu casa

En las redes sociales vemos con mucha frecuencia trucos caseros que se emplean para obtener diversos objetivos. Uno de los que más ha llamado la atención en el último tiempo es el de colgar una bolsita con clavos de olor en la puerta de casa.

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Si lo has visto colgado en algunas puertas de hogares o incluso de comercios pues seguramente te has preguntado su significado. Esta práctica tiene un propósito que te vamos a contar.

¿Cuál es el propósito de la bolsita con clavos de olor?

La función principal de colocar una bolsita de tela con clavos de olor en la puerta es la de utilizarlo como repelente natural. Esto contiene compuestos aromáticos ya que el clavo de olor es ideal para poder alejar los molestos insectos como moscas, mosquitos, hormigas y cucarachas.

También se utiliza mucho debido a que en las creencias esotéricas la bolsa de tela con clavos de olor es importante. Muchos creen que colocarla en la puerta detiene las malas energías; es decir que funciona como un filtro protector.

clavos de cristo

Las creencias esotéricas nos manifiestan que esta bolsita contribuye a proteger de la envidia, malas energías y ayuda a limpiar el ambiente tras una fuerte discusión. Otros también le atribuyen el poder de atraer el dinero y la abundancia.

Para que esto funcione debes colocar un puñado de clavos de olor enteros en una bolsita de tela que se delgada y en preferencia de color rojo o blanco. Opcionalmente puedes agregar sal de granos o canela en rama para que el efecto sea más potente. Lo debes colgar en la parte interior de la puerta.

Debes reemplazarla cada 30 días que es cuando el aroma se desvanece y de acuerdo con la creencia en ese tiempo ya ha absorbido las energías negativas. Estos son consejos que no cuentan con respaldo científico, pero no pierdes anda con intentarlo.