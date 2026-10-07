Comer calabaza en otoño: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

La calabaza es uno de los vegetales más consumidos por muchas personas y que si bien se lo asocia con Halloween para su decoración, se trata de uno de los alimentos más usados dentro del mundo de la gastronomía. Se trata de una baya de cáscara dura, y que presentan una gran variedad de formas, tamaños, texturas, sabores y colores. Lo que no sabías es la cantidad de beneficios que puede tener este alimento en otoño y esto es lo que recomiendan los expertos.

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No hay dudas que uno de los alimentos que comienza a tomar protagonismo en esta temporada de otoño, es la calabaza y es que se caracteriza por tener un sabor suave, por aportar una buena saciedad, por su perfil nutricional y porque esta verdura de temporada aportará una serie de nutrientes que serán fundamentales para el organismo y la salud. Es por eso que no todos conocen las propiedades de esta hortaliza.

Beneficios de comer calabaza

Entre los beneficios que debemos mencionar de la calabaza es que es un alimento rico en agua y fibra; con un bajo aporte calórico y que es ideal para personas que tengan sobrepeso y problemas digestivos y contiene un componente que es fundamental como el betacaroteno. Es por este motivo, que muchos de los expertos recomiendan consumir esta hortaliza durante el otoño.

Por qué hay que comer calabaza en otoño

Gracias a este componente que tiene la calabaza, de fibra y agua, será una combinación perfecta para cuidar la alimentación diaria, apoyar funciones relacionadas con la visión, el tránsito intestinal y la visión. Además, es aconsejable consumirla en otoño porque encaja perfectamente con platos templados, cremas, purés y guarniciones y el color naranja intenso no es para nada casual, ya que indica presencia de carotenoides.

Por otro lado, algunos estudios aseguran que el aporte energético de la calabaza ayudará a darle fibra y volumen a la dieta, lo que favorecerá la digestión más regular y una sensación de saciedad cuando se combina con legumbres, cereales integrales o alguna fuente de proteína. Uno de los máximos beneficios es en la vista gracias a que aporta betacaroteno, que actuará como precursor de esa vitamina.