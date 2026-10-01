Cómo reutilizar los tubos de papel higiénico para hacer calabazas recicladas

Las calabazas son uno de los adornos más representativos del otoño y pueden convertirse en protagonistas de una sencilla manualidad con materiales reciclados. Los tubos de papel higiénico, por ejemplo, ofrecen una base ideal para crear pequeñas piezas decorativas.

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Esta propuesta DIY es económica y fácil de realizar en casa, además de ser una forma creativa de reutilizar objetos cotidianos. Con pocos elementos, es posible transformar estos tubos en originales calabazas para decorar diferentes espacios.

¿Qué elementos necesitarás para estas calabazas?

Para realizar estas calabazas necesitarás 28 tubos de cartón de papel higiénico, silicón caliente o pegamento, cinta adhesiva y tijeras. También puedes sumar un moño de yute, mecate o listón, además de pintura acrílica para personalizar el acabado.

¿Cómo hacer calabazas con tubos de papel higiénico?

Para comenzar, toma unos tubos de papel higiénico y realiza dobleces a lo largo de cada uno para marcar la forma de los gajos que tendrá la calabaza. Procura que las líneas queden bien definidas, ya que serán las encargadas de darle volumen y estructura a la pieza.

Una vez hayas doblado los tubos, coloca silicón en dos puntos de la parte interna para mantener cada uno en su nueva forma. Después, comienza a unirlos entre sí aplicando pegamento en la parte exterior, especialmente en el centro y en los extremos superior e inferior.

Continúa incorporando los tubos hasta formar una estructura circular. Puedes colocar cinta adhesiva alrededor de las piezas mientras el pegamento se seca para evitar que se separen y conseguir una calabaza firme.

Para elaborar el tallo, toma el tubo restante, córtalo a lo largo y realiza un pequeño doblez en uno de sus extremos. Agrega pegamento y comienza a enrollarlo sobre sí mismo, sin apretarlo demasiado. Si buscas un tallo más grueso, puedes añadir otra capa de cartón.

Cuando esté listo, pega el tallo en la parte superior de la calabaza y mantenlo sujeto con unas pinzas hasta que seque. Para terminar, añade un moño de yute, mecate o listón y personaliza la pieza con pintura si lo deseas.