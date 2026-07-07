Beneficios de las sardinas: por qué son buenas para la salud

El cuerpo humano necesita de vitaminas, minerales y demás nutrientes para su funcionamiento y mantenimiento a lo largo de los años. Estos se consiguen principalmente a través de la alimentación y ese es el principal motivo por el que los especialistas de la salud aconsejan mantener una alimentación balanceada.

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Son distintos los alimentos que le aportan algo positivo a nuestro organismo y de cada uno de ellos existe una amplia bibliografía. En esta oportunidad, la lupa se posa sobre las sardinas, sus propiedades y cómo su consumo puede impactar positivamente en nuestra salud.

Propiedades de las sardinas

La sardina es un pescado que busca siempre aguas cálidas de alta salinidad y por ello es menos abundante en las costas septentrionales, revela un informe de la Sociedad Española de Nutrición. La entidad añade que su alimentación consta básicamente de crustáceos planctónicos y huevos o peces en estado larvario.

Esta especie ofrece un gran aporte de ácidos grasos poliinsaturados omega-3, además de proteínas de alto valor biológico. En cuanto a los minerales, la Sociedad Española de Nutrición precisa que el fósforo una ración de sardinas cubre el 93% de las ingestas diarias recomendadas para hombres y mujeres.

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Por otro lado, precisa que las sardinas son fuente de selenio y vitaminas del grupo B como la B12, B6, niacina y riboflavina, y también cantidades significativas de vitamina D, la cual contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo.

Beneficios de las sardinas para la salud

Es por todos estos nutrientes que la sardina se encuentra entre los alimentos más aconsejados para una alimentación con impacto positivo en la salud. Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México señalan que este pescado es uno de los más nutritivos y que más benefician a nuestro cuerpo. Además, enumeran los 5 beneficios más importantes de consumirlas:

