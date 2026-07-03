3 beneficios del té verde con menta que tu metabolismo agradecerá hoy mismo

El té es una bebida de gran importancia cultural, que se originó alrededor del año 2700 a. C en la antigua civilización china y con un profundo conocimiento de sus propiedades terapéuticas, de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos).

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Esta entidad remarca que las infusiones fusionan semillas, hojas secas, frutos secos, hierbas, cortezas, flores, frutas u otros ingredientes botánicos para obtener su sabor característico y sus beneficios para la salud.

Beneficios del té verde con menta

Hay que tener en cuenta que existen varios tés, entre ellos el té negro, el té verde, el té amarillo, el té rojo, el té oscuro y el té blanco. Con respecto al té verde, la Biblioteca Nacional de Medicina revela que no está fermentado y conserva sus polifenoles originales gracias a un procesamiento mínimo.

Además, algunas personas la fusionan con menta y por 3 motivos particulares:



El "empujón" térmico: El té verde contiene epigalocatequina galato (EGCG), un antioxidante súper potente que, sumado a la cafeína natural de la planta, estimula el sistema nervioso para acelerar la quema de calorías en reposo. Al combinarlo con la menta, se obtiene un combo que despierta la energía sin dar lugar al "bajón" típico del café.

Adiós a la inflamación y pesadez digestiva: El mentol de la menta relaja los músculos del tracto digestivo, permitiendo que los gases se disipen y los alimentos se procesen de forma mucho más eficiente. Si la digestión es lenta, el metabolismo también se aletarga; esta infusión asegura que todo fluya como corresponde, eliminando la hinchazón abdominal casi de inmediato.

Control de picos de insulina y antojos: La menta tiene un efecto natural que reduce el apetito por ansiedad, mientras que las propiedades del té verde mejoran la sensibilidad a la insulina, lo que significa que tu cuerpo preferirá usar los carbohidratos como energía en lugar de almacenarlos como grasa.

¿Cómo preparar esta infusión?

Preparar el té verde con menta no es una tarea difícil pero lo que hay que tener en cuenta es que el secreto para aprovechar sus propiedades es controlar la temperatura del agua y el tiempo de infusión. A continuación se detalla la guía definitiva para que quede suave, refrescante y en su punto justo:

