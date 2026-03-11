Tips caseros para blanquear las axilas y entrepierna con bicarbonato

Llegó la primavera y los atuendos con flores, playeras sin mangas y shorts cortos y coloridos regresan en tendencia. Sin embargo, para algunas personas es complicado utilizarlos, ya que presentan manchas u oscurecimiento en las axilas o entrepierna. Esto puede generar inseguridad al momento de elegir ropa más fresca o descubierta.

Pero no te preocupes, esto tiene solución utilizando un solo elemento que seguramente ya tienes en tu cocina. Se trata de un ingrediente sencillo, económico y muy fácil de aplicar en tu rutina de cuidado personal. Aquí te decimos cómo utilizarlo para que puedas lucir fresca, cómoda y segura todos los días durante esta temporada de calor.

¿Por qué se mancha la piel en el área de las axilas?

Esta pregunta es muy frecuente, pero no te preocupes, es algo muy común y le pasa a muchísimas mujeres alrededor del mundo. La piel en esta zona es sumamente delicada y puede oscurecerse por diferentes factores.

Entre las causas más comunes se encuentran el roce constante de la ropa, el uso frecuente de rastrillos para depilarse o incluso la irritación provocada por algunos desodorantes o productos cosméticos. Además, el sudor y la fricción también pueden provocar que la piel cambie de tono con el tiempo. Algo similar ocurre en el área del bikini o entrepierna, donde la piel también es muy sensible.

Tips para aclarar manchas en la piel con bicarbonato

El bicarbonato tiene muchos usos, tanto domésticos como cosméticos. Uno de sus beneficios es que puede ayudar a exfoliar la piel y a disminuir la apariencia de manchas cuando se utiliza correctamente. Aquí te decimos dos formas sencillas de usarlo.

1. Bicarbonato con agua

Toma una cucharada de bicarbonato y agrega un poco de agua. Revuelve hasta formar una pasta suave que puedas aplicar directamente en la zona afectada. Esta mezcla funciona como un exfoliante natural que ayuda a retirar células muertas.

Déjala actuar durante 20 minutos y después retírala con agua tibia. Si realizas este proceso con constancia, podrás notar poco a poco una mejora en el tono de la piel.

2. Bicarbonato y aspirina

Este remedio es ideal para personas que ya tienen más tiempo con las manchas. Combina unas gotas de limón, un poco de bicarbonato y una aspirina molida hasta formar una mezcla.

Con ayuda de un algodón aplícala a pequeños toques sobre la zona y déjala actuar máximo 5 minutos. Después retira con agua tibia y evita exponerte al sol inmediatamente para cuidar tu piel.