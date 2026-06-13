¿Cómo el corte “Soft Shag” equilibra las facciones de un rostro cuadrado este verano?

Este verano, el corte soft shag se ha consolidado como la mejor opción para los rostros cuadrados, ya que permite suavizar las líneas angulares y la mandíbula marcada.

De acuerdo con los expertos, este tipo de rostros deben evitar los cortes rectos o compactos para poder contrarrestar la rigidez de su estructura ósea.

Hoy te decimos cómo este corte inspirado en el clásico shag de los años 70, disfraza sutilmente los ángulos duros del rostro y brinda armonización facial.

La razón por la que el Soft Shag es el mejor corte para rostro cuadrado

Capas suaves

Las capas pluma o desfiladas del soft shag se cortan de manera que abracen los laterales del rostro, cayendo suavemente por debajo de la mandíbula. Esto difumina el contorno óseo prominente y crea una transición visualmente redondeada.

Al retirar el volumen de los laterales y la nuca, el cabello se siente más ligero y fresco, evitando que la melena se sature con el sudor o con la humedad del ambiente.

El corte soft shag que equilibra las facciones de los rostros cuadrados|Pinterest

Flequillo cortina largo

El flequillo tipo cortina, abierto al centro y desfilado hacia los pómulos, enfatiza la línea vertical de la cara. Al abrirse hacia los lados de forma fluida, suaviza la frente amplia y desvía la atención de las esquinas inferiores del rostro.

Al ser un flequillo largo y abierto, es más ver´satil y cómodo; se puede retirar fácilmente con pinzas o sujetar detrás de las orejas.

El corte soft shag es perfecto para suavizar las facciones|Pinterest

Volumen en la coronilla

La estructura del soft shag distribuy el peso de una forma completamente opuesta a los cortes tradicionales. Al crear capas más cortas en la zona superior de la cabeza, se genera una elevación visual que alarga visualmente el rostro.

Este volumen superior compensa la anchura de los maxilares inferiores, equilibrando las proporciones generales del rostro. Al elevar el volumen natural en las raíces, el cabello no se pega al cuero cabelludo y mantiene el peinado con cuerpo durante todo el día.

Este corte también aporta una textura desordenada, lo que ayuda a los rostros cuadrados a verse más estilizados, aportando una sensación de suavidad en las facciones.

