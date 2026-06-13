7 ideas de pasteles de Roblox que a tu niño le encantarán

Para todos aquellos padres que tengan hijos pequeños o en edad pre adolescente y estén por cumplir años, seguramente que una de las temáticas más solicitadas de todas para las fiestas infantiles sea Roblox. Se trata de una aplicación de videojuegos que le permite a los usuarios jugar y programar juegos creados por ellos mismos. Por eso, te vamos a compartir algunas ideas de pasteles de esta temática que serán fáciles de hacer y que podrás decorar a tu manera.

Noticias Quintana Roo del 12 de junio 2026

No hay dudas que los cumpleaños infantiles representan un gran dolor de cabeza para las personas que tienen hijos pequeños o en edad preadolescente, teniendo en cuenta que debemos pensar en cómo decorar todo según la temática que haya elegido. Esto irá cambiando con el paso de los años y según la tendencia que esté de moda y si hay algo que coindicen mucho los niños es Roblox, uno de los videojuegos más populares de la actualidad.

Es por este motivo que seguramente Roblox se convierta en la temática principal de los cumpleaños infantiles, no solo para los niños sino también para las niñas que son fanáticas de este videojuego. Por eso, el pastel no podrá faltar en la fiesta de cumpleaños y te compartiremos 7 ideas que son muy sencillas que se personalizará con los colores, la imagen de los personajes y colocar el número.

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Ingredientes para hacer el pastel

2 moldes redondos de 18 a 20 cm

Crema de mantequilla, merengue o chantilly

Colorante en gel rojo, amarillo y azul

Fondant de colores o láminas de arroz impresas con temática de Roblox

Mangas pasteleras

Cómo hacer el pastel de Roblox

Dividir la masa en dos moldes previamente engrasados Hornear a 180°C hasta que al insertar un palillo saca limpio y dejar enfriar Colocar una capa de pastel, añadir tu relleno favorito y colocar la segunda capa encima Aplicar una capa fina de betún para sellar las migas y refrigerar 15 minutos Teñir tu betún restante y cubrir todo el exterior Usar el scrapper para dejar los bordes rectos y la superficie lo más pareja posible Recortar el logo de Roblox en papel comestible y pegarlo al frente Modelar cuadrados por fondant para simular bloques de construcción Agregar el nombre y la edad de quien cumple años en la parte superior