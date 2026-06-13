5 diseños de piñatas caseras de Mario Bros: ideales para las fiestas infantiles

A la hora de pensar en la decoración de un cumpleaños infantil suele ser algo complejo, teniendo en cuenta que los más pequeños salen con ideas algo descabelladas sobre cuáles van a ser los personajes principales. Uno de los más conocidos y que data de muchos años es ‘Mario Bros’ y es que este personaje de videojuegos trascendió la pantalla y suele ser el más elegido. Por eso, si quieres personalizar una piñata con este personaje, te compartiremos cinco ideas caseras como así también el material y el paso a paso.

Noticias Quintana Roo del 12 de junio 2026

‘Mario Bros’ se ha convertido en uno de los personajes de videojuegos más emblemáticos de todos, que si bien nació como una idea de Nintendo, ha llegado a la pantalla grande a tener su propia película. Fue lanzado en la década del ’80 por esta empresa y desde ahí que se ganó el cariño de todos y que en la actualidad, continúa siendo elegido como decoración de cumpleaños infantiles, como por ejemplo a la hora de hacer una piñata.

Gracias a la película de Mario Bros lanzada hace algunos meses atrás, muchos niños han querido que sus fiestas de cumpleaños tengan esta temática, no solo con Mario sino con el resto de los personajes. Por eso, te vamos a dejar cinco ideas sencillas para que hagas una piñata, que variará en su diseño, pero los materiales y el paso a paso serán fáciles.

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Elementos para la piñata de Mario

Cartulina o cartón

Lápiz

Marcador

Tijera

Cinta adhesiva

Silicona

Papel crepé rojo y azul

Cómo hacer la piñata de Mario Bros

Calcar la imagen de Mario Bros en una cartolina Remarcar dos imágenes del personaje en dos cartones de gran tamaño y luego recortar Realizar un agujero para pasar la cuerda o el hilo Pegar ambas partes con silicona y reforzar con cinta adhesiva Decorar la figura con papel crepé rojo y azul pegando con la silicona

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