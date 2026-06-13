La lista completa de cocineros que están en el balcón este viernes 12 de junio en MasterChef 24/7

La cocina de MasterChef 24/7 se vuelve cada vez más estricta a medida que avanzan las semanas, por lo que llegar al ansiado viernes 12 de junio significa cruzar un poco más de la mitad del puente hacia la permanencia en el reality una semana más, un lujo que solo unos cuantos cocineros pueden presumir desde la seguridad que otorgan las alturas del set, lejos del calor sofocante de las estaciones de riesgo.

¿Quiénes están en el balcón de MasterChef 24/7 este jueves 12 de junio?

Tras enfrentar los retos de las emisiones pasadas y convencer el exigente paladar de los Chefs de MasterChef 24/7, un selecto grupo ha logrado asegurar su lugar en la zona de confort. La codiciada lista de cocineros en el balcón está integrada esta noche por Camila, Ramaha, Jazmín y Antrax. Para ellos, la velada transcurrirá entre el apoyo y la tranquilidad de saber que verán a los toros desde la barrera, con su estancia asegurada por una jornada más.

¿Quiénes tienen delantal negro este jueves 12 de junio en MasterChef 24/7?

Como sabes, el balance del programa exige que la gloria de unos sea el dolor de cabeza de otros. Abajo, al nivel de las hornallas y con la mirada fija en el reloj, se encuentra el pelotón que porta el temido mandil negro. En esta zona de turbulencia están Michelle, Lancer, Pablo y Flor, a quienes se les suma Carmen, sentenciada directamente debido a una severa llamada de atención por temas de disciplina en el cumplimiento de las normas de la cocina.

Todos ellos tendrán que medir fuerzas en el crucial reto de salvación de este viernes. Las reglas de esta noche son definitivas: quien logre destacar y entregar una ejecución impecable conseguirá el último boleto de regreso al balcón, quedando oficialmente a salvo del domingo de eliminación, donde un solo error costará la expulsión definitiva del reality.

¿Cómo ver MasterChef 24/7?