MasterChef 24/7: La “Maestra del fuego” Lili Cuéllar compartió su deliciosa receta de churros

Los churros son uno de los postres más populares en la gastronomía hispana, y la "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, Lili Cuéllar, ha compartido en las redes sociales una receta sencilla que permite prepararlos en casa con ingredientes básicos y un resultado crujiente por fuera y suave por dentro.

La chef Lili Cuéllar será una de las “Maestras del fuego” en MasterChef 24/7|ESPECIAL

La receta de la maestra de MasterChef 24/7 para preparar churros

"¿Quién dijo que hacer churros perfectos era complicado? Hoy quiero compartirles una de mis recetas favoritas: unos churros doraditos, crujientes por fuera y suaves por dentro que siempre triunfan en casa", escribió la Chef en su cuenta de Instagram. La experta en repostería añadió que lo mejor es que esta receta rinde para 10 piezas pequeñas, lo que es ideal para compartir.

Ingredientes:



126 ml de agua

15 g de mantequilla

8 g de azúcar

Pizca de sal

70 g de harina

1 cdta. de vainilla

Para la decoración, la "Maestra del fuego" Lili Cuéllar recomienda una mezcla de azúcar y canela, un clásico acompañamiento que aporta aroma y sabor a esta tradicional preparación. Los churros deben pasarse por la mezcla mientras aún están calientes para lograr una mejor adherencia, de acuerdo con expertos en cocina.

Esta receta se presenta como una alternativa práctica para quienes desean disfrutar de un antojo dulce sin necesidad de ingredientes complejos ni equipos especializados. El resultado son churros caseros ideales para acompañar con café, chocolate caliente o cualquier bebida de preferencia.

Cómo freír los churros con la receta de la "Maestra del fuego" Lili Cuéllar

Para unos churros perfectos, la fritura es casi tan importante como la masa, y estos son los puntos clave para freirlos:



Calienta el aceite a 175-185 °C.

Fríe los churros en tandas pequeñas para no bajar la temperatura del aceite.

Déjalos cocinar hasta que estén dorados y crujientes.

Voltéalos si es necesario para que se doren de manera uniforme.

Retíralos y colócalos sobre papel absorbente.

Pásalos por azúcar y canela mientras aún estén calientes.

Tip: Si el aceite está muy frío, los churros absorberán grasa; si está muy caliente, se quemarán por fuera antes de cocinarse por dentro.

Los churros son uno de los postres más populares en la gastronomía hispana y Lili Cuéllar lo sabe.|Canva

Antes de freír, lo mejor es asegurarse de que la masa esté bien mezclada y sin bolsas de aire. Los churros pueden abrirse o salpicar si quedan huecos grandes de aire en el interior.

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