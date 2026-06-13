3 mascarillas nocturnas para sanar cutículas partidas en manos resecas

Es posible sanar las cutículas partidas y las manos resecas con mascarillas nocturnas que cumplan la función de un tratamiento intensivo que promueva el proceso de regeneración celular.

Como la piel de las manos y la zona que rodea las uñas es muy delicada, las cutículas se vuelven vulnerables a las grietas dolorosas por el lavado frecuente o por los químicos.

Para poder reparar esta barrera cutánea dañada de forma acelerada, los dermatólogos aconsejan recurrir a la oclusión nocturna con fórmulas ricas en lípidos puros y agentes humectantes.

Noticias Durango del 12 de junio 2026

Las 3 mascarillas nocturnas que sanan las cutículas

Mascarilla de katité y almendras

Para prepararla debes derretir a baño María una cucharada de manteca de karité pura y mezclarla con media cucharadita de aceite de almendras. Después, deberás aplicar la pasta tibia masajeando cada uña durante un minutp y dejar actuar toda la noche.

La manteca de karité aporta vitaminas que aceleran la cicatrización de las heridas, mientras que las almendras penetrarán en capas profundas para devolver la flexibilidad a la cutícula endurecida.

Las mascarillas que te ayudan a reparar cutículas y manos|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Mascarilla de vaselina y aloe vera

Primero deberás aplicar una capa generosa de gel de aloe vera natural sobre las manos. Posteriormente, sellarás todo cubriendo las cutículas y las manos con una capa densa de vaselina médica o bálsamo de cera de abejas.

El aloe vera inyecta agua e hidratación profunda en las células, mientras que la vaselina actúa como un escudo que impide que la humedad se evapore durante la noche.

Las mascarillas nocturnas que reparan tus cutículas|Pexels: Tima Miroshnichenko

Mascarilla de glicerina y aceite de ricino

Un tratamiento intensivo para el que debes mezclar en partes iguales glicerina líquida y aceite de ricino. Después, extiende la mezcla untuosa concentrándote en la base de las uñas y las comisuras de los dedos.

La glicerina es uno de los humectantes más potentes del mundo ya que atrae el agua hacia la piel, mientras que el ricino será un antiinflamatorio y antimicrobial que protegerá las cutículas partidas de posibles infecciones, especialmente si están engrosadas o abiertas.

