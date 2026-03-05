¿Qué son las blooming gel nails? Esta es la tendencia que arrasa este 2026

El mundo de la manicura es muy versátil y constantemente nos está mostrando nuevas tendencias para lucir de la mejor manera. Esta temporada los diseños que se imponen son los de blooming gel nails.

La tendencia en cuestión cosiste en aplicar un gel especial que permite que los pigmentos se expandan y se difuminen de manera controlada sobre la superficie de la uña, creando formas orgánicas, colores y patrones que se puedan repetir entre sí.

Lo que ocurre es que cuando el color entra en contacto con el gel, este comienza a florecer suavemente por lo que da la impresión visual de los pétalos, mármol, acuarela o incluso a la misma naturaleza. Sin dudas, son uno de los diseños más originales para utilizar.

¿Cuáles son los mejores diseños blooming gel nails?

Flores abstractas

Elige los colores que más quieras, pueden ser el rosa suave, lavanda, amarillo mantequilla o verdes, con lo que debes crear un efecto delicado y romántico. Verás que cuando se expanden sobre una base lechosa, nude o de colores, se crea un efecto 3D que deja una manicura fresca y femenina.

Efecto acuarela multicolor

Aquí tenemos un look más artístico que combina tonos intensos como el coral, turquesa, fucsia, verde o amarillo. Obtendrás un acabado tipo acuarela que transmite energía y diversión. Es un diseño ideal para esta primavera.

Mármol moderno en clave minimalista

En este caso obtendrás un diseño sofisticado, puedes apostar por una base blanca, azules, dorados, beige con vetas sutiles en gris, topo o plateados. El blooming gel permite que estas líneas se difuminen con naturalidad, creando un efecto mármol muy elegante y atemporal.

Diseños psicodélicos ytie-dye

Si te gusta la manicura atrevida pues este diseño es para ti. Los diseños se inspiran en el estilo tie-dye o en efectos psicodélicos son una opción impactante. La expansión del color crea transiciones fluidas que capturan todas las miradas.