La tendencia de manicura rosa que dominará la primavera 2026

La manicura rosa babydoll se posiciona como una de las grandes protagonistas de esta primavera 2026. Este estilo se ha adelantado a la nueva temporada y ya se está apreciando en las manos de celebridades del mundo de la moda y el espectáculo. La apuesta de la tendencia se define como un rosa delicado, translúcido y brillante que evoca una estética pulida.

Los diseños de uñas babydoll combinan esmalte rosa suave con efecto gel translúcido y un acabado ultra brillante. El resultado de esta tendencia que se adelanta a la primavera es una manicura que equilibra color y transparencia. Así es como logran un efecto similar al de la seda sobre la piel.

3 diseños de uñas babydoll que serán tendencia en la primavera 2026

Babydoll clásico glossy

Este diseño de uñas se traduce en un rosa translúcido con acabado ultra brillante tipo gel. Es la versión más pura de la tendencia, ideal para lograr manos prolijas, luminosas y naturales.

Babydoll con micro francesa

Incorpora una línea ultra fina en la punta en blanco o rosa más intenso, manteniendo la base translúcida. Este diseño aporta estructura sin perder delicadeza.

Babydoll con efecto perlado

Suma un leve acabado nacarado que refleja la luz de forma sutil, elevando la manicura con un toque sofisticado y moderno.

Tendencia 2026: ¿A quiénes favorecen los diseños de uñas babydoll?

Las uñas babydoll favorecen a todo tipo de manos y tonos de piel gracias a su base translúcida y su color suave que se adapta sin generar contrastes bruscos. Este tipo de manicura ayuda a unificar visualmente la piel, disimular imperfecciones y dar un aspecto más joven y cuidado.

Según la manicurista internacional Harriet Westmoreland, "los tonos translúcidos y brillantes como el babydoll generan un efecto óptico de uñas más sanas y manos más frescas, porque reflejan la luz de manera uniforme". Su éxito también se explica por su versatilidad: combina con cualquier look, es apropiado para todas las estaciones y se adapta tanto a estilos minimalistas como a propuestas más elaboradas.