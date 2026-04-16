Las 5 blusas que estilizan la figura y serán tendencia en primavera, según Carolina Herrera

Las blusas que estilizan la figura y serán tendencia en primavera, según el estilo de Carolina Herrera, incluyen modelos con cortes limpios, telas livianas y detalles estratégicos como escotes en V, mangas estructuradas y líneas verticales. Estas prendas no solo aportan elegancia, sino que también ayudan a alargar visualmente la silueta.

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La diseñadora venezolana es reconocida por su estética sofisticada y femenina, donde cada prenda está pensada para resaltar la figura sin exageraciones. Según asesores de imagen y publicaciones como Glamour, las blusas inspiradas en su estilo logran un equilibrio ideal para diferentes tipos de cuerpo.

¿Cuáles son las blusas que estilizan la figura y marcan tendencia esta primavera?

Blusa blanca clásica con estructura : este básico infalible se reinventa con cortes precisos y telas de calidad como el algodón o la popelina. Su diseño limpio aporta elegancia inmediata y ayuda a estilizar gracias a su caída recta. Carolina Herrera ha señalado en múltiples ocasiones que una camisa blanca bien llevada es sinónimo de estilo.

: este básico infalible se reinventa con cortes precisos y telas de calidad como el algodón o la popelina. Su diseño limpio aporta elegancia inmediata y ayuda a estilizar gracias a su caída recta. ha señalado en múltiples ocasiones que una camisa blanca bien llevada es sinónimo de estilo. Blusa con escote en V : una de las más favorecedoras, ya que alarga visualmente el cuello y el torso. Este tipo de corte genera una sensación de verticalidad que estiliza la figura y funciona tanto en looks formales como más relajados.

: una de las más favorecedoras, ya que alarga visualmente el cuello y el torso. Este tipo de corte genera una sensación de verticalidad que estiliza la figura y funciona tanto en looks formales como más relajados. Blusa con lazo al cuello: femenina y sofisticada, suma un detalle visual que dirige la mirada de forma vertical. Además, aporta movimiento sin recargar el conjunto, convirtiéndose en una pieza clave en colecciones inspiradas en la firma.

Blusa con mangas voluminosas : ideal para equilibrar proporciones, especialmente cuando se busca destacar la parte superior del cuerpo y estilizar la cintura. Este diseño aporta estructura y se ha visto con fuerza en pasarelas recientes.

: ideal para equilibrar proporciones, especialmente cuando se busca destacar la parte superior del cuerpo y estilizar la cintura. Este diseño aporta estructura y se ha visto con fuerza en pasarelas recientes. Blusa peplum: con corte a la altura de la cintura, este modelo define la silueta y crea un efecto de reloj de arena. Es especialmente favorecedor para quienes buscan marcar curvas de forma elegante y sutil.

¿Cómo elegir blusas que estilicen tu figura según expertos en moda?

Para lograr un efecto favorecedor, los especialistas recomiendan tener en cuenta algunos aspectos clave:



Priorizar cortes que definan la silueta : evitar prendas demasiado holgadas o rígidas.

: evitar prendas demasiado holgadas o rígidas. Elegir telas livianas pero con caída : aportan movimiento sin perder forma.

: aportan movimiento sin perder forma. Optar por colores neutros o monocromáticos : ayudan a alargar visualmente la figura.

: ayudan a alargar visualmente la figura. Incorporar detalles estratégicos: escotes, pinzas o costuras que estilicen.

La asesora de imagen y directora de una prestigiosa revista de moda, Nina García, sostiene que la clave del estilo está en elegir prendas que trabajen a favor del cuerpo, no en contra. Las blusas inspiradas en Carolina Herrera ofrecen soluciones elegantes para realzar la figura con sutileza y sofisticación.