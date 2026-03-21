El bob estilo playero de los 60 vuelve con fuerza para dar volumen al pelo fino

Con la llegada de la primavera los estilos van cambiando para inclinarse por algo más cómodo y fresco. El pelo no queda fuera de las renovaciones y aparece con mucha fuerza el bob estilo playero.

Noticias Ciudad Juárez del 19 de marzo 2026

Esta es una gran elección a la hora de hacer un cambio de look ya que es comodísimo, muy fácil de peinar, muy favorecedor y es ideal para las mujeres con pelo fino. No es un clásico bob sino que tiene una inspiración playera.

Cabe destacar que este look está inspirado en la Riviera francesa. Las mujeres en los años 60 utilizaban este corte en estos lugares y marcaban tendencia. Es un estilo playero, con ondas muy suaves, que tiene una mezcla inconfundible entre un corte despeinado y glamuroso al mismo tiempo.

¿De qué se trata el corte bob playero?

El 'Riviera bob' o corte bob playero, se lleva ligeramente por encima de los hombros, pero también se puede llevar en su versión más corta. Contiene puntas desfiladas para conseguir un movimiento natural. Esta es la principal diferencia con respecto al 'bob' clásico (en su versión corta) o al 'long bob' (en su versión larga). Este estilo no es perfectamente recto ni demasiado geométrico.

La altura de este corte es entre la mandíbula y el hombro, pero también puedes lucir su versión más corta. Las puntas van texturizadas, nada de acabados pulidos, ni rectos. "Es el 'bob' más sofisticado del momento.

Tiene un aire desenfadado, incorpora capas intensas estratégicas que aportan volumen y movimiento en las puntas sin vaciar densidad. Es recomendable para los pelos finos ya que es natural y despeinado.

La longitud se mueve entre el mentón y la mandíbula, con un acabado pulido pero flexible, es ideal para lucir frescos en la primavera. Por otro lado, también es ideal para rostros ovalados y triangulares; en el caso de las caras cuadradas, puede ayudar (si apostamos por un volumen redondeado) a suavizar los ángulos y equilibrar la mandíbula.