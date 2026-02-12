Corte Tuft Bob 2026: Cómo llevar el estilo que es tendencia absoluta

El corte Tuft Bob se posiciona como uno de los grandes protagonistas de 2026, consolidándose como una de las tendencias más fuertes en salones de belleza, pasarelas y redes sociales. Este estilo que combina la estructura clásica del bob con un acabado más descontracturado y moderno, se caracteriza por su versatilidad, efecto rejuvenecedor y capacidad de adaptarse a distintos tipos de rostro y textura de cabello.

A diferencia del bob tradicional, el Tuft Bob incorpora un pequeño "tuft" o mechón levantado en la parte posterior, capas suaves, puntas desfiladas y un volumen natural que aporta movimiento y frescura al look. La clave de este corte está en su apariencia ligera que transmite un estilo relajado pero sofisticado.

¿Qué es el Tuft Bob y por qué es tendencia en 2026?

El Tuft Bob es una reinterpretación contemporánea del clásico corte de cabello bob, pero con un enfoque más natural y menos estructurado. Se lleva generalmente a la altura de la mandíbula o los hombros, con capas estratégicas que aportan textura, volumen y un efecto de cabello con vida propia.

Su popularidad en 2026 se debe a que responde a una estética actual que prioriza lo natural, lo práctico y lo auténtico. Es un corte que no requiere peinados rígidos ni demasiado mantenimiento. Esto lo convierte en una opción ideal para estilos de vida activos, sin resignar estilo ni personalidad.

¿Cómo llevar el Tuft Bob según tu tipo de rostro y estilo?

Para rostros redondos, el Tuft Bob se recomienda ligeramente más largo y con capas frontales que estilicen las facciones. En rostros alargados u ovalados, se puede llevar más corto y con flequillo, aportando equilibrio y suavidad al perfil.

En cuanto al estilo, este corte se adapta tanto a looks minimalistas como a propuestas más audaces. Se puede llevar con ondas suaves para un efecto natural, lacio para un acabado elegante o con textura messy para un look urbano y moderno. La versatilidad del Tuft Bob es justamente lo que lo convierte en la tendencia absoluta de 2026.