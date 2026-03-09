Así puedes usar la borra de café para crear un exfoliante para pies
¡Aún puedes sacarles provecho! Descubre cómo puedes crear un exfoliante para pies usando borra de café, un remedio casero que debes tener en tu baño
La borra de café es el excedente que queda al momento de preparar la bebida en una cafetera; es usual que, después de ser usado, optemos por desecharlo en automático. Sin embargo, se puede convertir en un gran elemento para crear un exfoliante para pies.
¿Cómo reconocer olores vaginales de cuidado? La ginecóloga Dra. Julie Salomón despejó todas las dudas
Para que los puedas aprovechar la próxima vez, te detallaremos cómo se puede usar, con lo cual vas a lograr obtener una piel siempre suave y hermosa en los siguientes días.
¿Cómo crear un exfoliante para pies?
Cada vez que te prepares tu bebida, saca la borra de café; se convertirá en un elemento esencial para tu piel. Crear un exfoliante para pies es muy sencillo y solamente requiere de pocos insumos. Realiza los siguientes pasos:
- Déjalo secar completamente; puedes colocarlo en un lugar iluminado o con sol para facilitar el proceso.
- Puedes mezclarlo con aceite corporal o de coco para después aplicarlo en la zona afectada.
- Espera unos 15 minutos y enjuaga la zona para retirar todos los restantes.
Es una técnica ideal que te ayudará a tener unos pies suaves todo el tiempo, pero es fundamental que no lo hagas todos los días; se recomienda semanalmente aplicar 1 a 2 veces, con la finalidad de eliminar todas las durezas que puedas tener.
¿Por qué salen las durezas de los pies?
En Mayo Clinic, explica que la presencia de durezas suele aparecer cuando la piel empieza a protegerse de la fricción y presión, que puede ser generado por el uso de zapatos que no te quedan bien, no usar calcetas o por temas de herencia, ya que hay personas que son más propensas a desarrollarlos por causas genéticas.
Puedes tenerlos, pero deben ser tratados ante la presencia de dolor e inflamación, además de evitar a toda costa intentar atenderlos nosotros mismos, ya que se podría generar una herida infectada. Prueba el exfoliante de pies, un remedio casero que puedes crear con las borras de café que te sobran al final del día.
@martagoesgreen 🧚♂️ Me creo yo una DIY girl y hoy te traigo la receta más fácil que puedas imaginarte: exfoliante con los posos del café 💆🏻♀️ ❗️Aunque sea muy fácil, tienes que leer esto antes de hacerlo: ➡️ Déjalo secar al aire libre durante un par de días, hasta que esté completamente seco. Si está húmedo y lo dejas en la ducha así, te van a salir hongos (lo se por experiencia) ➡️ Notarás que está completamente seco cuando la textura esté totalmente suelta, sin apegotonarse. Tal cual muestro en el vídeo. ➡️ Guárdalo en la ducha en un recipiente abierto. Si lo pones en un frasco cerrado, se va a acumular la humedad y sí, hongos. El recipiente debe estar alejado de el grifo de agua para no terminar salpicado y humedecido. ✅ Si sigues estos pasos lo podrás tener en tu ducha para usarlo siempre que quieras súper cómodamente. Sólo coges un poco con la mano y lo mezclas con agua para repartirlo por el cuerpo o la cara 💆🏻♀️ Llevo haciéndolo desde hace años y es lo más cómodo y barato del mundo ✨ Reaprovechamos algo que hubiera terminado en la basura y reducimos el consumismo de los cosméticos, que telita 🌿 . . . #diy #martagoesgreen #sostenible #zerowaste #ceroresiduo #sostenibilidad #exfoliante ♬ sonido original - Marta Fernandez