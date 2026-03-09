Así puedes usar la borra de café para crear un exfoliante para pies

La borra de café es el excedente que queda al momento de preparar la bebida en una cafetera; es usual que, después de ser usado, optemos por desecharlo en automático. Sin embargo, se puede convertir en un gran elemento para crear un exfoliante para pies.

¿Cómo reconocer olores vaginales de cuidado? La ginecóloga Dra. Julie Salomón despejó todas las dudas

Para que los puedas aprovechar la próxima vez, te detallaremos cómo se puede usar, con lo cual vas a lograr obtener una piel siempre suave y hermosa en los siguientes días.

¿Cómo crear un exfoliante para pies?

Cada vez que te prepares tu bebida, saca la borra de café; se convertirá en un elemento esencial para tu piel. Crear un exfoliante para pies es muy sencillo y solamente requiere de pocos insumos. Realiza los siguientes pasos:

Déjalo secar completamente; puedes colocarlo en un lugar iluminado o con sol para facilitar el proceso. Puedes mezclarlo con aceite corporal o de coco para después aplicarlo en la zona afectada. Espera unos 15 minutos y enjuaga la zona para retirar todos los restantes.

Es una técnica ideal que te ayudará a tener unos pies suaves todo el tiempo, pero es fundamental que no lo hagas todos los días; se recomienda semanalmente aplicar 1 a 2 veces, con la finalidad de eliminar todas las durezas que puedas tener.

¿Por qué salen las durezas de los pies?

En Mayo Clinic, explica que la presencia de durezas suele aparecer cuando la piel empieza a protegerse de la fricción y presión, que puede ser generado por el uso de zapatos que no te quedan bien, no usar calcetas o por temas de herencia, ya que hay personas que son más propensas a desarrollarlos por causas genéticas.

Puedes tenerlos, pero deben ser tratados ante la presencia de dolor e inflamación, además de evitar a toda costa intentar atenderlos nosotros mismos, ya que se podría generar una herida infectada. Prueba el exfoliante de pies, un remedio casero que puedes crear con las borras de café que te sobran al final del día.