Las 5 mejores manicuras sandía para la primavera

En los recientes días, las manicuras que hacen alusión a ciertos alimentos o bebidas se han vuelto muy populares, ya que dejamos de lado los estilos aburridos, optando por algo más creativo y manteniendo cierta elegancia en nuestras uñas.

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Es así que en esta ocasión te traemos los diseños de uñas tipo ‘sandía’, una alternativa colorida que querrás usar en primavera; descubre todas las mejores opciones disponibles que hay.

¿Qué diseños de uñas son tendencia en el 2026?

Muchos pensarían que los diseños de uña ‘sandía’ tendrían estilos muy saturados, pero no es así, ya que puedes encontrar manicuras muy llamativas con muchos elementos y otras opciones más sutiles. Por eso, te dejaremos las 5 mejores alternativas que puedes escoger para la primavera:

Glassy finish: Consiste en colocar una base verde de cat eye, para en 3 partes de la uña colocar un rojo encima; así obtendrás los colores del fruto en tus uñas.

Clásico y creativo: Ya sea en todas las uñas o solo en algunas, pide que te dibujen sandías. Se verá tierno y muy creativo.

Francés colorido: Coloca una base rosa, los puntos negros y en la punta de la uña haz la línea verde; es un clásico francés con un aspecto diferente del que recordamos.

Algo más sofisticado: En cada uña coloca de base colores diferentes que se relacionen con el fruto, y encima añade otro color dejando un ligero espacio en la cutícula; va a parecer un francés invertido.

Blush: Coloca un clásico efecto blush en el centro de la uña con un rosa fuerte, y en la punta haz un microfrancés con un color verde.

@siscutenails Dive into summer with our juicy Watermelon Press On Nails! 🍉✨ Watch as we hand-paint vibrant watermelon designs, bringing a refreshing twist to your nail game. #WatermelonNails #PressOnNails #NailArt #BehindTheScenes ♬ original sound - Siscute press on nails

¿Qué forma de uñas es tendencia esta primavera?

Constantemente, las tendencias en las manicuras cambian, por lo que es fundamental poder conocer la última moda en el tema. En cuanto a la forma de uñas, se menciona que dominará la almendra corta y el squoval (cuadrada con uñas redondeadas), siendo alternativas que serán muy solicitadas por las usuarias.

Aun así, usa la forma que más quieras para usar los mejores diseños de uñas ‘sandía’; en todas van a lucir espectaculares en esta primavera. No esperes más y usa algunas de las recomendaciones.