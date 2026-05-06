¿Cuántos atletas ganan la novena temporada de Exatlón México?

La novena temporada de Exatlón México está viviendo sus últimas semanas de competencia y en esta ocasión te diremos cuántos son los atletas que pueden ganar este reality deportivo, en este sentido, los participantes que pueden alzar el campeonato de la marca son dos ya que se tendrán dos finales, rama femenil y varonil. Este programa vivirá su gran final este viernes 15 de mayo aún con horario por confirmar y recuerda que, la transmisión es en vivo por la señal de Azteca Uno o bien, la puedes ver directamente dando clic aquí.

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¿Quiénes son los atletas que siguen compitiendo en la novena temporada de Exatlón México?

Los Rojos siguen con la ventaja numérica en la novena temporada de Exatlón México, el equipo escarlata aún cuenta con Humberto Noriega, Mario Mono Osuna quien es el vigente campeón de la marca; también está Jazmín Hernández y Paulette Gallardo. Desde la trinchera Azul, los elementos que aún quedan son: Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Adrián Leo y Alexis Vargas.

¿Quién tiene más posibilidades de ganar Exatlón México según la IA?

De acuerdo con la inteligencia artificial, no existe como tal un resultado certero de quién pueda ganar la novena temporada de Exatlón México; sin embargo, la IA sí toma en cuenta el rendimiento, por lo que, uno de los candidatos a ganar la novena temporada es Mario Mono Osuna, sin embargo, existe la posibilidad de que Alexis Vargas pueda dar la sorpresa ya que es considerado uno de los novatos sorpresa.

De hecho, Alexis Vargas fue considerado como uno de los mejores por los mismos Rojos; incluso fue el mismo Mario Mono Osuna quien dijo que, quien le preocupa mucho más que Koke Guerrero era la Pesadilla Ninja, y aseguró en múltiples ocasiones que, el peleador de artes marciales mixtas era el soldado perfecto de los Azules.

En el ámbito femenil tenemos a 5 grandes competidores, por un lado, está Mati Álvarez, la más ganadora de la marca con 4 campeonatos, le sigue Evelyn Guijarro que es la vigente monarca del reality deportivo, pero, de igual manera están Katia Gallegos, Paulette Gallardo y Jazmín Hernández.

Cat-Attack también es una de las novatas que ingresó por primera vez a la actual campaña del reality deportivo y que a lado de Alexis Vargas pudieron llegar a las semanas finales; aunque la basquetbolista hizo que Mati Álvarez la evitara en varias competencias para no perder, la realidad es que, esta chica tiene de frente a Sangre Brava, quien no pudo quedar campeona debido a una fractura que sufrió en la séptima edición.

