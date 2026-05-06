Estos son los músculos que se ejercitan al andar en bicicleta y sus beneficios a la salud

Andar en bicicleta es una actividad física recomendada por los expertos, debido a que es un ejercicio aeróbico que tiene un bajo impacto. Sin embargo, pocos saben qué músculos se ejercitan al hacerlo, característica que debemos conocer si queremos trabajar alguna zona de nuestro cuerpo.

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Es así que te vamos a detallar qué zona estamos ejercitando y cuáles son los beneficios a la salud que se le atribuyen; toma nota de toda la información que te vamos a dar al respecto.

¿Qué parte del cuerpo se ejercita con la bicicleta?

El andar en bicicleta, por el tipo de actividad que es, se menciona que trabaja principalmente las piernas, en especial los cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y los gemelos, ya que son los encargados de darle impulso al empujar los pedales, además de otorgar estabilidad.

Pocos saben que también se trabajan ciertos músculos superiores, de los cuales se destacan el abdomen, la zona lumbar, brazos y hombros; esto se debe a que se encargan de mantener el equilibrio, te sostienen del manubrio y ayudan en la postura que manejamos.

Por esos beneficios a la salud, se convierte en un ejercicio completo, ampliamente recomendado por los especialistas, además de ser una segunda alternativa para trasladarnos por la ciudad.

¿Cuáles son los beneficios de andar en bicicleta?

Además de ejercitar los músculos inferiores y algunos superiores, el andar en bicicleta conlleva varios beneficios a la salud. Dentro de las ventajas que tiene su práctica constante, están las siguientes:

La resistencia cardiovascular mejora, ya que aumenta la capacidad del bombeo de sangre al corazón.

Disminuye el riesgo de enfermedades crónicas.

El sistema inmunológico se fortalece al mejorar la circulación sanguínea.

Disminuye el estrés y la ansiedad al momento de salir a la calle, evitando el sedentarismo.

Aumenta la resistencia y fuerza muscular.

Son grandes razones por las que vale la pena practicar el deporte; además, al no ser un deporte de impacto, protegemos las articulaciones a diferencia de otras actividades. Se recomienda que para ver buenos resultados hay que hacer de 30 a 45 minutos de ejercicio al día.