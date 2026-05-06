Rojos o Azules: ¿Quién gana HOY miércoles 6 de mayo La Medalla Grupal de la semana 32 de Exatlón México?

La semana 32 de Exatlón México ya está aquí y con ella una de las jornadas más intensas de la novela temporada, pues a pocos días de que se viva la intensa gran final, esta noche los atletas se enfrentarán por una recompensa que podría cambiar por completo, con la llegada de La Medalla Grupal.

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¿Qué es la Medalla Grupal?

A lo largo de la novena temporada se ha puesto en juego una recompensa que marca un antes y un después dentro de cada contienda: “La Medalla”, y hoy 6 de mayo del 2026 los equipos se enfrentan por una presea que podría otorgarle una oportunidad más a uno de sus miembros de luchar por su permanencia dentro de la contienda. No obstante, es importante señalar que la recompensa se gana de manera grupal, por lo que se entregará solamente bajo una decisión un anime.

¿Qué significa ganar la Medalla Grupal de la semana 32

Tanto los fanáticos de la novena temporada como los atletas saben que ganar una medalla no solo significa colocar su nombre dentro de la historia de la novena temporada y dar un golpe de autoridad frente al equipo rival, sino que significa obtener la posibilidad de reducir su riesgo de abandonar la lucha por conquistar la final de Exatlón México.

¿Cómo llegan los equipos para luchar por La Medalla Grupal de esta noche?

Dentro de la semana 32 de la novena temporada de Exatlón México, los equipos se mantienen en una constante lucha, pues a diferencia de semanas pasadas, ninguna de las escuadras se ha consolidado como la favorita, dejando en claro que dentro de una contienda como la que presenta el reality deportivo más importante de México, nada está escrito.

Especulaciones de los fans

A pesar de que la contienda con cada circuito aumenta el nivel de competencia, los fanáticos del Equipo Rojo, apuestan a que será esta la escuadra que consiga la medalla de la noche, pues después de ganar la Super Villa 360, el ánimo de la escuadra se ha encendido. No obstante, los fanáticos de los Azules aseguran que, tras su dominio a lo largo de las semanas en este tipo de enfrentamientos.

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