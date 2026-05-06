JD Pantoja acusa a Steff Loaiza y su pareja por golpear al papá de Kim

La familia Loaiza se encuentra involucrada en un nuevo escándalo, luego de que surgieran acusaciones de violencia física, audios filtrados y una ruptura familiar. JD Pantoja fue quien acusó a Steff Loaiza y a su pareja de pegarle al papá de Kim.

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Todo surgió el 5 de mayo de 2026 cuando Juan de Dios Pantoja realizó declaraciones muy polémicas en las que aseguraba que su suegro Eduardo había sido víctima de una brutal agresión.

¿Qué pasó con el suegro de JD Pantoja?

Juan De Dios Pantoja dio a conocer un audio en el que se escuchar al padre de Kimbrely Loaiza contar un momento de terror. Todo habría surgido por el traslado de la madre de Kim y Steff de un hospital privado a uno público, esta decisión habría sido tomada por Stefanny y Mario Barrón.

Ni JD Pantoja ni Kimberly estarían de acuerdo con esto por lo que se generó una tensión y tuvo que intervenir Eduardo. Dada la situación es que Mario Barrón lo habría golpeado. Además, el influencer dijo que Steff le tiene envidia a Kimberly y que prefiere apoyar a Kenia antes que a su hermana.

VIDEO COMPLETO de lo que dijo Mario Barrón sobre su pelea con el papá de Steff.



Una vez más Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja quedando como chismosos. pic.twitter.com/VJzF4441qT — Ast (@LadyAstsay) May 6, 2026

Ante esta situación es que Mario Barrón salió a responder por medio de un video. El hombre admitió que hubo una discusión, pero asegura que JD Pantoja está agrandando la situación. "No fue como él lo dice... mi suegro Eduardo estaba con mucho estrés... se estaba hablando cuál iba a ser el destino de mi suegra... hubo gritos".

"Yo con mi suegro tengo una relación de amigos... nunca pensé que las cosas iban a terminar como terminaron... mi suegro me plantó dos golpes, pero fue porque estaba estresado y se le notaba la desesperación. Mi suegro se me lanzó... me abrió la nariz... nos separaron", declaró Mario Barrón.

Luego de esto es que dijo que solucionaron las cosas como caballeros por lo que desmintió la versión de que hubo una golpiza. A esto agregó que su relación está en paz.

"Así sucedió, pero después de los golpes, nos abrazamos. Cenamos y al otro día nos volvimos a ver. Mi suegro me decía 'pégame', estaba muy enojado. Creo que Juan De Dios Pantoja lo sintió de otra forma... la neta, en la familia no se volvió a tocar el tema con mi suegro porque le da tema. Nos da risa, pues. Ya quedó ahí", concluyó.