10 regalos de BTS para el Día de la Madre; son fáciles de conseguir e ideales si tu mamá es Army

El amor por BTS no tiene edad y quedó claro cuando se viralizaron videos de mujeres de la tercera edad, adultas, niñas y adolescentes su reacción al enterarse que la agrupación surcoreana regresaba a los escenarios después de casi 4 años en pausa, por lo que este Día de las madres es la excusa perfecta para demostrar este fenómeno mundial también puede convertirse en el regalo ideal para mamá.

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Si tu mamá pertenece al ARMY o simplemente ama los regalos originales aquí te dejamos algunas ideas que van más allá de lo típico, en este listado te dejamos desde artículos oficiales hasta regalos inspirados en cada integrante.

Este 10 de mayo, sorprende a tu mamá con un detalle que no solo sea bonito, sino también que represente su vínculo con la banda de k-pop más popular.

A continuación te dejamos 10 ideas de regalos de BTS que puedes regalar en el Día de las Madres.

Lightstick Oficial:

Uno de los imperdibles regalos que le puedes dar a una verdadera ARMY es un lightstick, este accesorio no solo destaca por iluminar, sino porque es un simbolo de unión entre las fanss y el grupo.

|Pinterest Álbum físico de BTS:

A pesar de que existen plataformas de streaming donde puedes oír música un álbum en físico siempre será un buen regalo para quienes buscar tener una colección.

|Pinterest Playera oficial o inspirada:

Una playera con imágenes del grupo es una buena idea si quieres que tu mamá esté a la moda y cómoda, este estilo es ideal para quienes quieren portar con orgullo que son una mamá ARMY.

|Pinterest Taza de BTS:

Una taza con diseños de los integrantes o mascotas son ideales para utilizar en el desayuno o cena, pues ahí podrán tomar su cáfe, leche o te. |Pinterest Photocards:

Un detalle sencillo pero significativo, especialmente si tiene integrante favorito, ya que aquí tendra de cerca a su cantante favorito y podrá portarlo en la bolsa, mochila o hasta enmarcar una para ponerla en su escritorio.

|Pinterest Sudadera:

Si quieres que tu mamá tenga un l´´ok moderno, fresco y hasta en onda, una sudadera es la mejor opción para que se haga notar que es fan purpura.

|Pinterest Bolsa tote bag:

Una tote bag es ideal pues es práctica y con estilo, además, será un regalo que puede usar en el día a día.

|Pinterest Joyería:

Si quieres que tu mamá tenga un toque de estilo un accesorio en joyería es la mejor opción para regalar en este 10 de mayo, los collares o pulseras con símbolos del grupo harán que salte de felicidad.

|Pinterest Póster o cuadros:

Los póster o cuadros son ideales para darle un toque especial a su espacio favorito.

|Weverse shop Caja sorpresa con temática de BTS:

Si estás indeciso de qué darle pero que este relacionado con la banda de k-pop, una caja sopresa es la mejor opción pues ahí puedes juntar varios accesorios que pueden ser de su agrado.

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