Cabello fino: 3 cortes en tendencia que añaden volumen instantáneo y movimiento

Lucir un cabello perfecto no solo se debe a los cuidados que tenemos al lavarlo y secarlo, sino que es fundamental saber elegir el corte y el peinado para el tipo de pelo que tenemos. Lograr adaptarse y adaptarlo a nuestra personalidad y estilo es una tarea que, si se hace bien, logra resultados increíbles.

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No todos los cabellos son iguales y es que además de su grosor, se debe tener en cuenta el largo, su estado y al contexto al que lo exponemos a diario u ocasiones especiales. Esto es lo que ha motivado a los expertos en belleza a trabajar en técnicas y estrategias para ayudar a todos a verse bien.

¿Cómo tratar el cabello fino?

En esta oportunidad, la atención se posa sobre las personas que tienen el cabello fino que se caracteriza por tener un diámetro menor. Esto es lo que lo hace más propenso al quiebre, la pérdida de volumen y la acumulación de grasa en el cuero cabelludo.

Por lo tanto, las acciones sobre este tipo de cabello son muy distintas a las de otros tipos por lo que se aconseja el lavado con productos ligeros, la aplicación de acondicionador de medios a puntas y un secado que debe iniciarse con una toalla de microfibra. Sin embargo, desde el rubro remarcan que la elección del corte de cabello adecuado es fundamental.

Tendencias para el cabello fino

Ante el cabello fino, la clave para lograr una melena visiblemente más abundante radica en la elección del corte adecuado, priorizando técnicas que distribuyan las capas de manera estratégica y creen la ilusión de grosor en los puntos correctos.

A continuación, se presentan tres opciones modernas y en tendencia diseñadas para aportar volumen instantáneo, cuerpo y dinamismo desde la primera pasada del peine en cabezas con cabello fino:

Cortes en tendencia para dar volumen