Cabello fino: 3 cortes en tendencia que añaden volumen instantáneo y movimiento
Cabello fino. Los 3 cortes en tendencia para ganar volumen y movimiento sin esfuerzo.
Lucir un cabello perfecto no solo se debe a los cuidados que tenemos al lavarlo y secarlo, sino que es fundamental saber elegir el corte y el peinado para el tipo de pelo que tenemos. Lograr adaptarse y adaptarlo a nuestra personalidad y estilo es una tarea que, si se hace bien, logra resultados increíbles.
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No todos los cabellos son iguales y es que además de su grosor, se debe tener en cuenta el largo, su estado y al contexto al que lo exponemos a diario u ocasiones especiales. Esto es lo que ha motivado a los expertos en belleza a trabajar en técnicas y estrategias para ayudar a todos a verse bien.
¿Cómo tratar el cabello fino?
En esta oportunidad, la atención se posa sobre las personas que tienen el cabello fino que se caracteriza por tener un diámetro menor. Esto es lo que lo hace más propenso al quiebre, la pérdida de volumen y la acumulación de grasa en el cuero cabelludo.
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Por lo tanto, las acciones sobre este tipo de cabello son muy distintas a las de otros tipos por lo que se aconseja el lavado con productos ligeros, la aplicación de acondicionador de medios a puntas y un secado que debe iniciarse con una toalla de microfibra. Sin embargo, desde el rubro remarcan que la elección del corte de cabello adecuado es fundamental.
Tendencias para el cabello fino
Ante el cabello fino, la clave para lograr una melena visiblemente más abundante radica en la elección del corte adecuado, priorizando técnicas que distribuyan las capas de manera estratégica y creen la ilusión de grosor en los puntos correctos.
A continuación, se presentan tres opciones modernas y en tendencia diseñadas para aportar volumen instantáneo, cuerpo y dinamismo desde la primera pasada del peine en cabezas con cabello fino:
Cortes en tendencia para dar volumen
- Bob pulido con base recta (Blunt Bob): Un corte a la altura de la mandíbula o las clavículas con puntas totalmente rectas y sin capas internas vaciadas. Al mantener la densidad en la línea de base, se genera un efecto óptico de mayor grosor y peso de forma inmediata.
- Butterfly Cut (Corte Mariposa): Estructura basada en capas cortas estratégicas alrededor del rostro y capas más largas en la parte posterior. Permite enmarcar las facciones y genera aire entre las secciones del cabello, aportando movimiento continuo y un dinamismo muy natural sin restar densidad en las puntas.
- Shag suave o "Soft Shaggy": Una versión moderna del clásico Shag que incorpora capas sutiles y despuntadas en la zona superior de la cabeza para elevar las raíces. Es ideal para crear textura desestructurada y un volumen desenfadado en la coronilla con muy poco esfuerzo al peinar.