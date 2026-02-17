7 cortes de cabello para verte más elegante si tienes el cabello rizado

Durante mucho tiempo se pensó que el cabello rizado no era una melena sofisticada, un prejuicio que por varios años se mantuvo en la sociedad. Ahora el tener rizos puede ser elegante y muy femenino para quien lo porte.

Es así que te detallaremos algunos cortes de cabello con los que puedes verte más elegante, estilos sofisticados que no debes dejar pasar, ideales para poder lucir un buen cambio de look.

¿Cómo es mejor cortar el cabello rizado?

El cabello rizado tiene una gran ventaja que otras melenas no tienen; debido al volumen que tiene, logra tener mayor visibilidad e impacto visual, característica que los lacios no pueden lograr. Para que puedas lograrlo, te detallaremos los 7 cortes de cabello que deben usar las rizadas para verse más elegantes:

: Un corte a la altura de la clavícula, pero ideal para que el rizado se mantenga y no se pierda. Long bob : Pide que te lo hagan con capas largas e invisibles; de esta manera obtendrás un cambio visible, pero no tanto.

: Pide que te lo hagan con capas largas e invisibles; de esta manera obtendrás un cambio visible, pero no tanto. Pixie : Si estás dispuesta a hacerte un cambio radical, entonces selecciona un pixie, pero pide que gran parte del volumen sea en la parte superior.

: Si estás dispuesta a hacerte un cambio radical, entonces selecciona un pixie, pero pide que gran parte del volumen sea en la parte superior. Bob francés : Un estilo que se ha popularizado, por ser una forma diferente de estilizar tu pelo, destacándose por ser una opción elegante.

: Un estilo que se ha popularizado, por ser una forma diferente de estilizar tu pelo, destacándose por ser una opción elegante. Corte en “U” : Cuando quieres mantener la longitud de tu melena, el corte en “U” es una gran opción, puesto que mantiene una larga melena y al mismo tiempo logra estilizar su crecimiento.

: Cuando quieres mantener la longitud de tu melena, el corte en “U” es una gran opción, puesto que mantiene una larga melena y al mismo tiempo logra estilizar su crecimiento. Shaggy : Algo más rebelde y actual, puedes optar por el estilo “shaggy”.

: Algo más rebelde y actual, puedes optar por el estilo “shaggy”. Corte mariposa: Un estilo coreano que se ha popularizado en los últimos días se destaca por tener capas muy cortas que se van alargando.

¿Cómo hacerse rizos lindos?

Aunque los cortes de cabello que te explicamos te pueden ayudar a verte más elegante, no es lo único; es importante mantener una melena cuidada, ya que, al verse seca o maltratada, va a perjudicar tu apariencia, así que dale todos los tratamientos que requiera.

Por otra parte, te recomendamos que estilices tu cabello rizado con el “método curly”; de esta manera lucirás una melena impecable y evitarás la presencia de frizz inesperada. Considera las opciones anteriores para hacerte un cambio notable en tu aspecto.