Mane rechaza dormir en la suite con tal de que Rafa no tenga cama

Durante la gala de eliminación Manelyk González recibió una sorpresa. El público votó por ella como "la más gallita" y su premio fue pasar una noche en la habitación del capataz con acceso a todas las comodidades. Además, pudo elegir a tres granjeros para que la acompañaran. Sin embargo, declinó quedarse a dormir ahí con tal de que Rafael Mercadante no tuviera una cama para descansar.

Manelyk decidió compartir la recompensa con Azalia Ojeda, la Bebeshita y Fernando Lozada. No pudo incluir a Kunno porque este fue elegido por el público como uno de los peones para esta semana.

Aunque la intención era que la reina de los realities pasara toda la noche en la suite, habló con sus amigos y les dijo que no le prestaría su cama a nadie por lo que únicamente tendrían una pijamada y luego todos regresarían al cuarto.

Afirmó que de cualquier manera no cabían todos en la cama de la habitación del capataz. "Vamos, chismeamos, nos tomamos nuestro vino y regresamos, nada más por chingar porque en mi cama no se va a quedar nadie", dijo Mane.

Incluso hablaron de la posibilidad de que Mane sí gozara de la suite principal toda la noche, pero que Azalia ocupara su cama para evitar que Rafael Mercadante encontrara un sitio para dormir.

"No le vamos a dar el gusto", Kunno ayudó a que Rafael Mercadante no pudiera dormir en el cuarto

A pesar de que él tiene que dormir en el granero, debido a que es uno de los peones, Kunno también intervino y dijo que no permitiría que Rafael Mercadante durmiera en el cuarto tras lo que sucedió en la gala de eliminación.

Y es que Manelyk tuvo acceso a una serie de videos en los que le mostraron comentarios que los granjeros habían hecho sobre ella. En una de las tomas, Rafael Mercadante la señala de haber vendido su cuerpo para alcanzar la fama, lo que desató la furia de la influencer y de la mayoría de los participantes en el reality.

Por esa razón, y aunque Rafa ha intentado justificarse, los amigos de Mane se pusieron de acuerdo para impedir que tuviera una cama para dormir.

