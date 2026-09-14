Albert Bandura, psicólogo canadiense: “La confianza en nuestras propias capacidades afecta profundamente cómo actuamos”

Los profesionales que han impreso su legado en la psicología han dejado importantes herramientas para los psicólogos y psicólogas de la actualidad. Cada aporte a lo largo de la historia ha permitido nutrir a esta disciplina para mejorar la atención a los miembros de la sociedad.

Se la acabaron los hombres | Programa del 12 de septiembre 2026

El estudio de la mente y el comportamiento humano son los objetos de trabajo de la psicología por lo que se trata de un campo complejo en el que las investigaciones y experimentos han sido sumamente importantes. Así, la psicología se destaca en el presente como una de las disciplinas más importantes en cuanto a la salud de las personas.

¿Quién fue Albert Bandura?

De cada época podemos destacar algún profesional y en esta oportunidad nuestra atención se posa en Albert Bandura, un destacado psicólogo canadiense-estadounidense, considerado uno de los teóricos del aprendizaje más influyentes de la historia y uno de los psicólogos más citados de todos los tiempos, según resume Gemini (Inteligencia Artificial).

Albert Bandura es destacado por su innovadora investigación sobre la importancia del aprendizaje mediante la observación de los demás, según estaca un informe de la Universidad de Stanford. Además, esta casa de estudios afirma que es conocido por desarrollar la teoría sociocognitiva, el concepto de autoeficacia, la idea de que la creencia de una persona en su capacidad para tener éxito puede influir en cómo piensa, actúa y siente; y sus experimentos con el muñeco Bobo.

Albert Bandura y una frase para pensar

En este marco, el foco se posiciona sobre las premisas más célebres de Albert Bandura y en especial sobre la que dice "La confianza en nuestras propias capacidades afecta profundamente cómo actuamos". Con esta frase, el profesional destaca el impacto decisivo de la autoeficacia sobre el comportamiento humano.

Esta frase de Albert Bandura mantiene una vigencia absoluta en la actualidad, en un presente caracterizado por la automatización y el cambio constante. Esta premisa la podemos aplicar fijándonos pequeños objetivos alcanzables que nos brinden "experiencias de dominio", rodeándonos de modelos de rol que refuercen nuestra inspiración y practicando una autorregulación consciente frente a los errores, interpretándolos como información para mejorar y no como un reflejo de nuestra capacidad.