Cabello suelto: 5 peinados ideales para el primer día de clases

El regreso a clases es una buena oportunidad para renovar el look de las niñas con peinados sencillos que les permitan llevar el cabello suelto. Existen opciones bonitas y prácticas que no requieren demasiado tiempo para realizarse.

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Desde pequeños detalles hasta estilos más elaborados, estas propuestas pueden adaptarse a diferentes tipos y largos de cabello. Además, son alternativas cómodas para que las niñas puedan disfrutar de su primer día de clases sin complicaciones.

¿Qué peinados se vuelven tendencia para el comienzo de clases?

El regreso a clases trae ideas para renovar el estilo de las niñas, especialmente para quienes prefieren llevar el cabello suelto. Las propuestas combinan comodidad y detalles sencillos que permiten conseguir un look arreglado sin dedicar demasiado tiempo frente al espejo.

1. Cabello suelto con trenzas laterales

Las trenzas pequeñas a los costados son una alternativa sencilla para darle un toque diferente al cabello. Además, ayudan a mantener despejada parte del rostro mientras el resto de la melena permanece suelta.

2. Semirecogido con ligas

Este peinado consiste en tomar pequeñas secciones de cabello y sujetarlas en la parte superior. Puedes utilizar ligas de distintos colores para crear un estilo divertido y apropiado para la escuela.

3. Cabello suelto con diadema

Una diadema puede transformar rápidamente un peinado sencillo y mantener el cabello acomodado. Existen diferentes diseños que permiten adaptar el accesorio al uniforme o al gusto de cada niña.

4. Trenza que simula una diadema

Otra opción es realizar una tranza que atraviese la parte superior de la cabeza y deje el resto del cabello suelto. Es un estilo que aporta un detalle especial sin necesidad de recoger toda la melena.

5. Peinados con moños pequeños

Los moños pueden colocarse en diferentes puntos del cabello para añadir un toque tierno y llamativo. Combinados con el cabello suelto, permiten conseguir un look sencillo para comenzar las clases.