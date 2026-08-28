Por qué todo el mundo recomienda colocar una botella de agua en el techo

La botella de plástico es muy común en los hogares, especialmente porque podemos rellenarla con agua y tomarla en cada momento en el hogar; y que se puede llevar a todos lados y es reutilizable. El uso más conocido es para beber, pero en el último tiempo, se ha popularizado un truco que consiste en colocar una botella de plástico sobre el techo y estos son los beneficios que tiene y porqué lo recomiendan los expertos y es que si bien puede parecer algo increíble, tiene una explicación.

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La botella de plástico tiene una función muy sencilla que es la de contener líquidos para que se puedan beber, como agua o refrescos y que nos sirve para poder llevarla a cualquier parte. Por otro lado, hay quienes a le han comenzado a dar otro uso que nada tiene que ver con esto, sino relacionado exclusivamente con las tareas diarias del hogar.

En algunos hogares se ha empezado a ver que colocan una botella de plástico de agua sobre el hecho, y esto tiene una explicación lógica y que no todos conocen, y tiene que ver con un sistema de iluminación casero para el hogar y que trae una gran cantidad de beneficios. En este caso, te explicaremos porqué todos recomiendan colocar este recipiente sobre el techo.

Por qué todo el mundo está colocando una botella de agua en el techo

El motivo por el cual están recomendando colocar una botella de plástico sobre el techo es que existe un sistema de iluminación denominada lámpara Moser que consiste en usar una botella PET transparente con agua para repartir la luz solar dentro de las habitaciones oscuras durante el día. Pero, hay que aclarar que este método no produce electricidad, pero es ideal para ganar más luz.

@user7748102467259 ¿Por qué están poniendo botellas de agua dentro de los techos ♬ sonido original - user7748102467259

Cómo aplicar este truco

La versión original de este truco con la botella de plástico en el techo funciona solamente cuando hay suficiente luz solar exterior; y que no almacena energía, por lo que no funcionará durante la noche y está pensado para habitaciones con techos opacos donde durante el día faltan ventanas o entradas adecuadas de luz.