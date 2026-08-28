Paso a paso: cómo hacer un amigurumi de Tata de BTS; patrón fácil y rápido

Una de las manualidades más buscadas en el último tiempo es el tejido a crochet, pero especialmente la elaboración de amigurumis, que son muñecos realizados bajo esta técnica y que tienen un aspecto mucho más tierno y que no se necesitan de tantos materiales para su fabricación. Se pueden usar para llaveros, adornos, personalizar útiles escolares o tener como recuerdo. En este caso, te compartiremos cómo tejer un amigurumi inspirado en Tata de BTS con un patrón fácil y rápido.

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Los amigurumis se caracterizan por ser muñecos tejidos a mano, donde por lo general se utiliza la técnica de ganchillo o crochet, y que es un término que proviene del japonés; con la particularidad que se tejen de manera circular y utilizando puntos apretados para que el relleno quede firme; y puede adoptar todo tipo de formas, como animales, objetos o personajes de ficción y que se caracterizan por transmitir ternura.

¿Has oído hablar alguna vez de Tata de BTS? Se trata de un personaje animado del universo BT21 creado por uno de los integrantes y que se destaca por tener una cabeza grande y forma de corazón que viste una capa azul. Por eso, te compartiremos cómo tejer un amigurumi inspirado en Tata de BTS con un patrón fácil y rápido.

Materiales para el amigurumi de Tata BTS

Hilado color rojo, azul, amarillo y negro

Ganchillo 2, 2 mm

Ojos de seguridad de 5 mm

Pintura acrílica amarilla

Relleno sintético

Aguja lanera

Alfileres

Tijeras

Rubor y pincel

Cómo tejer el amigurumi de Tata de BTS