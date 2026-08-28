Paso a paso: cómo hacer un amigurumi de Tata de BTS; patrón fácil y rápido
Es uno de los personajes más queridos por los fans, y que no te llevará demasiado tiempo
Una de las manualidades más buscadas en el último tiempo es el tejido a crochet, pero especialmente la elaboración de amigurumis, que son muñecos realizados bajo esta técnica y que tienen un aspecto mucho más tierno y que no se necesitan de tantos materiales para su fabricación. Se pueden usar para llaveros, adornos, personalizar útiles escolares o tener como recuerdo. En este caso, te compartiremos cómo tejer un amigurumi inspirado en Tata de BTS con un patrón fácil y rápido.
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Los amigurumis se caracterizan por ser muñecos tejidos a mano, donde por lo general se utiliza la técnica de ganchillo o crochet, y que es un término que proviene del japonés; con la particularidad que se tejen de manera circular y utilizando puntos apretados para que el relleno quede firme; y puede adoptar todo tipo de formas, como animales, objetos o personajes de ficción y que se caracterizan por transmitir ternura.
¿Has oído hablar alguna vez de Tata de BTS? Se trata de un personaje animado del universo BT21 creado por uno de los integrantes y que se destaca por tener una cabeza grande y forma de corazón que viste una capa azul. Por eso, te compartiremos cómo tejer un amigurumi inspirado en Tata de BTS con un patrón fácil y rápido.
Materiales para el amigurumi de Tata BTS
- Hilado color rojo, azul, amarillo y negro
- Ganchillo 2, 2 mm
- Ojos de seguridad de 5 mm
- Pintura acrílica amarilla
- Relleno sintético
- Aguja lanera
- Alfileres
- Tijeras
- Rubor y pincel
Cómo tejer el amigurumi de Tata de BTS
- Comenzar a tejer por la cabeza con el color rojo y comenzando con un anillo mágico de 6 puntos, realizando aumentos hasta obtener la forma del corazón y luego ir disminuyendo
- Tejer la boca con un anillo mágico de 8 puntos en color amarillo
- Tejer en filas de color amarillo la capa comenzando con 6 cadenas y añadiendo tirantes al final
- Continuar con las piernas y brazos, siguiendo un patrón básico usando color blanco y amarillo para brazos y amarillo para las piernas
- Unir las piernas con el cuerpo y tejer hacia arriba incorporando los brazos
- Colocar los ojos de seguridad, pintar detalles traseros, bordar las cejas y coser todas las partes
@pinkuchet Tutorial de bts. Te enseño a tejer a tata y Tae paso a paso en mi canal /@pinkuchet. #amigurumitutorial #bts #army #taehyung #foryoupage ♬ sonido original - Pinkuchet