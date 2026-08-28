5 diseños de piñatas caseras de Bart Simpson, ideales para los cumpleaños de los niños

‘Los Simpson’ es una de las series más vistas a nivel mundial y que desde su estreno es que se ha logrado popularizar por todo el planeta y convirtiéndose en la familia más conocida de todas en donde cada personaje tiene algo en particular. Pero, han trascendido más allá de la pantalla y se convirtieron en tazas, playeras, sábanas y hasta en elementos decorativos, como en este caso que podrás hacer una piñata inspiradas en estos personajes. A continuación, te dejaremos cinco diseños de piñatas de ‘Bart Simpson’ y que les gusta a todos.

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Desde su estreno hace más de 30 años que ‘Los Simpson’ se convirtieron en una de las series más vistas a nivel mundial, que tiene más de 30 temporadas y que su popularidad ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en imágenes de muchos productos, y que por supuesto no puede faltar en decoración de muchos cumpleaños infantiles.

Uno de los personajes más queridos de ‘Los Simpson’ es ‘Bart’, el niño travieso de la familia que se caracteriza por realizar travesuras, hacer enojar a su padre Homero y no ser tan bueno en el colegio.

Por eso, es que es muy querido por los más pequeños, y es que se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles y que si hay algo que no puede faltar es la piñata.

Qué necesitas para la piñata de Bart Simpson

Si estás organizando un cumpleaños infantil y es bajo la temática de Los Simpson, entonces no puedes dejar pasar esta oportunidad de hacer una piñata inspirada en ‘Bart’ que les gustará a todos y que serán muy fáciles de hacer. Para llevarlas a cabo, necesitas de cartones, papel crepé amarillo, naranja para la playera, celeste para sus pantalones y zapatos, blancos para los ojos, tijera y silicona caliente. A continuación, te compartiremos cinco diseños fáciles de hacer.

5 diseños de piñatas de Bart Simpson

Piñata de Bart con su patineta

Piñata de Bart con una resortera

Piñata con la silueta de Bart

Piñata de Bart con sus manos en los bolsillos

Piñata de Bart junto con Lisa y Maggie