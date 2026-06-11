Cuántas tazas de café al día reducen el estrés, según la ciencia

El cuerpo humano es muy complejo y diferentes factores pueden impactarlo, tanto positiva como negativamente. La alimentación es uno de ellos y es por eso que los especialistas ofrecen recomendaciones sobre qué alimentos priorizar y cuáles descartar.

Aunque algunas afecciones o complicaciones que puede sufrir nuestro cuerpo están relacionadas con temas ajenos a la alimentación, ciertos productos pueden beneficiarnos o acentuar esas dolencias. Al respecto, un estudio ha puesto el foco sobre el café y su injerencia en la reducción del estrés.

¿Qué es el estrés?

El estrés es una sensación común que tenemos cuando nos sentimos bajo presión o incapaces de hacer frente a una situación, sintetiza un informe del Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF). Al respecto, afirma que sentir pequeñas dosis de estrés puede resultar positivo porque nos motiva para lograr objetivos como hacer un examen o hablar en público.

Sin embargo, advierte que sentir estrés en exceso, sobre todo cuando perdemos el control, puede afectar negativamente nuestro estado de ánimo, bienestar físico y mental y nuestras relaciones personales.

Es en este punto que un estudio que fue publicado en la revista científica Journal of Affective Disorders da cuenta sobre el impacto del consumo de café en los síntomas del estrés. La investigación se centró en una muestra de 461.586 personas y demandó más de 13 años de seguimiento.

¿Cuánto café reduce el estrés?

De acuerdo a los resultados del estudio, consumir entre dos y tres tazas de café al día es el rango óptimo para reducir el riesgo de padecer estrés y trastornos del ánimo. Sin embargo, surge la advertencia de que al superarse ese límite podría llegar a incrementar la ansiedad neutralizando así sus efectos positivos en el organismo.

Desde la Universidad Vanderbilt, el profesor Peter R. Martin afirma que el café posee "ácidos clorogénicos con efecto antiinflamatorio que ayudan a reducir el estrés oxidativo, un factor relacionado con trastornos psiquiátricos". Más allá de este componente, el estudio señalado precisa que el café aporta cafeína y antioxidantes que tiene un impacto directo en la regulación emocional.

Más allá de lo descubierto, los expertos reparan en que debe tenerse en cuenta que no todas las personas reaccionan igual a la cafeína, motivo por el cual ponen de relieve la importancia de adquirir hábitos como tener una vida social activa, descansar adecuadamente y realizar actividad física como una gran estrategia para reducir el estrés.