Cómo hacer una cama para gato o perro pequeño a crochet usando una llanta vieja o un huacal

¿Quieres consentir a tu mascota? Una gran idea para que tu perro o gato duerma a gusto y muy calentito es hacerle una cama. Lo mejor de todo es que no necesitas gastar mucho dinero, pues puedes utilizar una llanta vieja o un huacal de madera como estructura, y cubrirla con un bonito tejido a crochet. La clave es preparar una base segura, añadir un cojín cómodo y suave al centro y utilizar el crochet principalmente como revestimiento decorativo.

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¿Cómo hacer una cama con una llanta vieja?

Si tienes una pequeña llanta arrumbada por ahí, es perfecta para esta manualidad. Primero lávala y desinféctala bien y déjala secar por completo. Teje una funda circular con estambre grueso y puntos bajos. Es muy importante que calcules el diámetro para cubrir la parte exterior. Al centro, coloca un cojín cómodo desmontable para que tu perro o gato se sienta muy feliz.

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¿Cómo convertir un huacal en una cama?

Si tienes mascotas pequeñas, la opción del huacal te va a funcionar mucho mejor porque su estructura rectangular es perfecta para gatos y perros pequeños. Lo primero que debes hacer es lijar cuidadosamente la madera para quitar las astillas. Después comprueba que los clavos estén bien colocados. Crea una funda de crochet y forra el hucacal. Otra gran idea es simplemente hacer una mantita, colocar un cojín dentro del huacal y simplemente ajustar la mantita arriba para acolchar un poco los bordes.

¿Qué puntos de crochet funcionan mejor?

Debes tomar en cuenta que, para que la cama de tu mascota sea más resistente, conviene utilizar puntos bajos o medios puntos, porque son tejidos compactos que ayudan a soportar mejor el uso distinto. Para el recubrimiento de los bordes, puedes incorporar puntos altos o algún motivo sencillo, pero es muy importante que evites adornos que puedan desprenderse y ser ingeridos por la mascota.