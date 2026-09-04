Horóscopo de hoy viernes 4 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Lu Leal, la voz de Aji3 en No soy un Robot habla con Azteca 7 desde La Mole

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 4 de septiembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 4 de septiembre de 2026

Hoy, viernes 4 de septiembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries: la jornada invita a disminuir el ritmo y revisar conversaciones, ideas o decisiones tomadas recientemente. Conviene evitar compras apresuradas y revisar con calma cualquier propuesta pendiente.

la jornada invita a disminuir el ritmo y revisar conversaciones, ideas o decisiones tomadas recientemente. Conviene evitar compras apresuradas y revisar con calma cualquier propuesta pendiente. Tauro : este viernes puede llevarte a reflexionar sobre tus prioridades y la manera en que utilizas tus recursos. En el plano afectivo, los gestos sencillos tendrán un significado especial. Una revisión de gastos recientes podría revelar qué ajustes necesitas realizar.

: este viernes puede llevarte a reflexionar sobre tus prioridades y la manera en que utilizas tus recursos. En el plano afectivo, los gestos sencillos tendrán un significado especial. Una revisión de gastos recientes podría revelar qué ajustes necesitas realizar. Géminis : la Luna en Cuarto Menguante en tu signo señala un momento propicio para dejar atrás actitudes, compromisos o pensamientos que ya no contribuyen a tu bienestar. Una conversación pendiente puede ayudarte a cerrar un malentendido en una relación.

: la Luna en Cuarto Menguante en tu signo señala un momento propicio para dejar atrás actitudes, compromisos o pensamientos que ya no contribuyen a tu bienestar. Una conversación pendiente puede ayudarte a cerrar un malentendido en una relación. Cáncer : la energía disponible favorece la introspección y te invita a prestar atención a aquello que necesitas liberar para recuperar serenidad. El descanso y los momentos de tranquilidad serán especialmente necesarios para evitar el agotamiento.

: la energía disponible favorece la introspección y te invita a prestar atención a aquello que necesitas liberar para recuperar serenidad. El descanso y los momentos de tranquilidad serán especialmente necesarios para evitar el agotamiento. Leo : la influencia del Cuarto Menguante en Géminis puede ayudarte a identificar qué proyectos, amistades o compromisos han dejado de estar alineados con tus objetivos actuales. Liberar espacio en tu agenda te permitirá recuperar entusiasmo.

: la influencia del Cuarto Menguante en Géminis puede ayudarte a identificar qué proyectos, amistades o compromisos han dejado de estar alineados con tus objetivos actuales. Liberar espacio en tu agenda te permitirá recuperar entusiasmo. Virgo : este viernes es conveniente reducir la presión que te impones y aceptar que algunos planes necesitan ajustes antes de continuar. Organizar tus pendientes puede darte una sensación de mayor control y tranquilidad. En los vínculos, evita analizar cada palabra y permite que las conversaciones sean más espontáneas.

: este viernes es conveniente reducir la presión que te impones y aceptar que algunos planes necesitan ajustes antes de continuar. Organizar tus pendientes puede darte una sensación de mayor control y tranquilidad. En los vínculos, evita analizar cada palabra y permite que las conversaciones sean más espontáneas. Libra: la jornada favorece una revisión de ideas, planes y expectativas que han cambiado durante las últimas semanas. El Cuarto Menguante en Géminis te anima a desprenderte de una creencia limitante y abrir espacio para una nueva perspectiva.

la jornada favorece una revisión de ideas, planes y expectativas que han cambiado durante las últimas semanas. El Cuarto Menguante en Géminis te anima a desprenderte de una creencia limitante y abrir espacio para una nueva perspectiva. Escorpio : la energía disponible puede llevarte a revisar asuntos que prefieres mantener en privado y a tomar conciencia de aquello que necesitas transformar. Evita acumular tensión y busca actividades que te ayuden a liberar el exceso de preocupaciones.

: la energía disponible puede llevarte a revisar asuntos que prefieres mantener en privado y a tomar conciencia de aquello que necesitas transformar. Evita acumular tensión y busca actividades que te ayuden a liberar el exceso de preocupaciones. Sagitario : el Cuarto Menguante en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y te invita a evaluar cuáles vínculos necesitan nuevos acuerdos. Reserva tiempo para realizar una actividad que te ayude a despejar la mente.

: el Cuarto Menguante en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y te invita a evaluar cuáles vínculos necesitan nuevos acuerdos. Reserva tiempo para realizar una actividad que te ayude a despejar la mente. Capricornio : este viernes te impulsa a revisar tus rutinas y a identificar qué actividades están generando un desgaste innecesario. Simplificar tus responsabilidades puede ayudarte a recuperar energía y concentración. Una mejor organización de tus gastos cotidianos puede darte mayor margen para tus próximos planes.

: este viernes te impulsa a revisar tus rutinas y a identificar qué actividades están generando un desgaste innecesario. Simplificar tus responsabilidades puede ayudarte a recuperar energía y concentración. Una mejor organización de tus gastos cotidianos puede darte mayor margen para tus próximos planes. Acuario : la influencia lunar favorece la creatividad y puede ayudarte a comprender qué deseos o proyectos personales necesitan una renovación. El Cuarto Menguante en Géminis sugiere dejar atrás expectativas que ya no representan lo que realmente buscas. En una relación, permitirte disfrutar del presente reducirá la presión sobre el futuro.

: la influencia lunar favorece la creatividad y puede ayudarte a comprender qué deseos o proyectos personales necesitan una renovación. El Cuarto Menguante en Géminis sugiere dejar atrás expectativas que ya no representan lo que realmente buscas. En una relación, permitirte disfrutar del presente reducirá la presión sobre el futuro. Piscis: la jornada puede despertar la necesidad de poner orden en asuntos familiares o en tu espacio personal. Dedicar tiempo a crear un ambiente más tranquilo también puede ayudarte a sentir mayor estabilidad interior. Antes de destinar recursos a un asunto doméstico, compara alternativas y establece un presupuesto realista.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: