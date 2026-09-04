Por qué no deberías poner la lavadora de noche, según expertos

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados dentro del hogar y que cumple una función primordial en la higiene, teniendo en cuenta que nos permitirá dejar todas las prendas relucientes en cuestión de minutos. A su vez, se caracteriza por ser fácil de usar y que durante el día, se programa en varias ocasiones para dejar todo reluciente. Sin embargo, para aquellos que la usan durante la noche, algunos especialistas recomiendan no usarla y explicaron los motivos y por qué no deberías hacerlo.

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Hay ciertos electrodomésticos que se utilizan con frecuencia en el hogar, como es el caso de la lavadora, y es que puede utilizarse todos los días para dejar todas las prendas relucientes en cuestión de minutos. Muchos de estos dispositivos son inteligentes, por lo que avisarán cuando se terminará el programa de lavado y que incluso trae incorporada la Inteligencia Artificial para un mejor funcionamiento y optimización en los procesos de lavados.

Por otro lado, hay personas que como no tienen tiempo de lavar la ropa durante el día, dejan la lavadora encendida durante la noche para que al otro día la puedan tender y que se seque por completo. Sin embargo, algunos especialistas aseguran que esto no debe hacerse porque puede traer diversos problemas y causar accidentes domésticos.

Por qué no hay que encender la lavadora de noche

De acuerdo a un estudio realizado por Bomberos de España, aseguraron que la lavadora no debe dejarse encendida durante la noche y esto no es por un capricho, sino porque un cable pelado, un motor forzado o un componente que se calienta más de la cuenta puede empezar a arder en cualquier momento del día o de noche y causar un incendio.

Qué riesgos tiene la lavadora

Por otro lado, según este informe realizado, el 41, 9% de los incendios mortales causados en España tuvieron un origen eléctrico, es decir por algún desperfecto en algún electrodoméstico. Además, la lavadora junto con el lavavajillas comparten un punto débil que es que funcionan con agua, calor y electricidad al mismo tiempo y sus programas pueden tardar más de dos horas sin que nadie los vigile y causar algunos daños.