No tires los frascos de vidrio: cómo reutilizarlos para hacer manualidades en el Día de Muertos

Los frascos de vidrio son objetos que todos tenemos en nuestro hogar, y es que por lo general trae mermeladas, jaleas y dulces en su interior, como así también comidas en conservas que se usan mucho en el mundo de la gastronomía. En este caso, una vez que se usan, se suelen reutilizar para guardar otros tipos de objetos, debido a su hermetismo y durabilidad. Sin embargo, gracias a la técnica DIY vas a poder reciclar estos recipientes en la creación de lindos adornos para el Día de Muertos.

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Entre las características que debemos mencionar de los frascos de vidrio es que son recipientes seguros, higiénicos, y ecológicos que ofrecen excelentes propiedades para almacenar líquidos, alimentos, y otros productos sin alterar su calidad, con una tapa que cierra herméticamente. Una vez que se vacía su contenido, hay personas que lo vuelven a reutilizar para darle diversos usos, incluso en muchas manualidades.

La técnica DIY permite la reutilización de ciertos objetos que creíamos que ya no servían o en desuso, y que con ellos podremos lograr grandes adornos para la casa sin tener que gastar demasiado dinero. En caso que tengas algunos frascos vacíos y sin usar, debes saber que las puedes convertirlos en lindos adornos para esperar la llegada del Día de Muertos, una fecha muy esperada por todos los mexicanos.

Cómo reutilizar los frascos de vidrio para el Día de Muertos

Si tienes frascos de vidrio usados, vacíos, la técnica DIY te permitirá darle un nuevo uso para el Día de Muertos y que en este caso, tiene que ver con crear un portavelas con frascos reciclados, para lograr una decoración hermosa para este día y que les encantará alos niños que podrán pintarlos con caritas de calaveras o pegarles papel de colores y que luego al poner una vela dentro, se verán muy preciosos.

Por qué es importante el Día de Muertos

El Día de Muertos es una tradición importante en México y que los niños esperan siempre para poder disfrazarse y poder decorar la casa con esta temática. Por eso, no es necesario gastar dinero en adornos, sino que gracias a la técnica DIY podrás lograr algo increíble.