5 cambios en tu baño para que parezca más grande

El baño es un espacio que ha tomado mucha importancia en el último tiempo por lo que los decoradores están prestando atención a los detalles. Si tienes un baño pequeño pues tenemos unas recomendaciones para que luzca más grande.

Con algunos simples cambios vas a poder lograr que visualmente tu baño se vea más grande. Toma nota para que puedas transformar este espacio de la mejor manera.

¿Cómo hacer que tu baño se vea más grande?

Plantéate utilizar colores intensos

Uno de los colores que se utilizan es el rosa, junto con el techo, en un pequeño y concentrado esfuerzo por inundar el espacio de color. El resultado es un espacio más grande visualmente que puedes complementar con suelo de mármol y un lavabo de mármol negro hecho a medida.

Cuelga algunas obras de arte vintage

En este caso se puede decorar con azulejos cortados en capas y apliques vintage, junto con un tocador a medida rematado con mármol exquisitamente moldeado, acorde con el hogar de unos diseñadores de joyería. Un conjunto de dos marcos vintage con llamativos cuadros añade profundidad al glamour discreto del espacio.

Agrega elementos vintage.|Canva

Crear un ambiente con accesorios vintage

Los accesorios vintage no solo son elementos decorativos, sino que también ayudan a poder ampliar el espacio. Es por esto que te recomendamos utilizar elementos como: espejos con marcos de madera tallada, hierro forjado o acabado envejecido, jaboneras de porcelana, cerámica o latón, entre otros.

Apuesta por los azulejos pintados a mano

Algunos decoradores han optado por los verdes bosque, los tonos rosados suaves, el salvia y el rosa empolvado se sucedan. También puedes optar por azulejos del baño pintados a mano hasta un mural en el techo.

Añade un toque inesperado de rojo

Otra opción es añadir una dosis de rojo para que el espacio parezca más grande. Involucrarlo puede ser desde un pomo de puerta o tan grande como una alfombra, pero una pincelada de rojo en el matiz y tono adecuados sugiere intencionalidad y da unidad a la estancia.