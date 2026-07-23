7 diseños de uñas con flores en 3D que se ven preciosas en cualquier color

Los diseños de uñas con flores no solamente se usan en la primavera, también son una tendencia que combina muy bien para los 365 días del año, en especial cuando se recurre a técnicas llamativas. Es el caso del manicure floral en 3D, una alternativa para las mujeres que disfrutan de lucir modelos originales en diferentes tonalidades y que se roben las miradas sin quedar exageradas.

Manicure en 3D: los 7 diseños de uñas que son tendencia en 2026

Con gel moldeable color verde y pétalos blancos en 3D . El manicure de fantasía es un tipo de nail art original que eleva los looks al instante y queda muy bien con detalles florales en 3D . Una idea linda es poner una base verde fuerte degradada como si fuera pasto y encima pétalos delicados.



. El manicure de fantasía es un tipo de . Una idea linda es poner una base verde fuerte degradada como si fuera pasto y encima pétalos delicados. Diseños de uñas florales con "polka dot". Si prefieres los manicures llamativos y maximalistas, entonces combina los modelos que tienen puntitos y flores hechas con gel moldeable



7 diseños de uñas en 3D para que tus manos se vean con mucho estilo|Pinterest

Punta francesa en tonos pastel con detalles florales de relieves . Para darle un giro al clásico manicure francés, está la opción de reemplazar el blanco tradicional por tonalidades pastel. Y para que quede en tercera dimensión, se le pueden añadir relieves florales con un color contrastante para darle equilibrio.



. Para darle un giro al clásico manicure francés, está la opción de reemplazar el blanco tradicional por tonalidades pastel. Y para que quede en tercera dimensión, se le pueden añadir relieves florales con un color contrastante para darle equilibrio. Cuadradas XL con pétalos de colores hechas en gel moldeable . Aunque las uñas almendradas son de los diseños más pedidos porque estilizan las manos , hay quienes prefieren las estructuras cuadradas y muy largas. En este caso también es posible fusionar con la técnica de flores en gel moldeable , pero combinando con muchos colores y texturas.



. Aunque , hay quienes prefieren las estructuras cuadradas y muy largas. En este caso también es posible fusionar con , pero combinando con muchos colores y texturas. Diseños de uñas inspirados en el mar con texturas y flores azules. Los diseños de uñas para la playa flores en 3D para un manicure espectacular. Aquí sí es importante que predominen las gamas de color azul para que sea acorde a la temática.



7 diseños de uñas en 3D para que tus manos se vean con mucho estilo|Pinterest

Manicure nude con flores y brillos . Las manicuras minimalistas no tienen que verse aburridas, solo es cuestión de saber aprovechar este estilo para darle vida a modelos que se roben las miradas. Una idea es poner la base en color nude y sumarle pequeñas florecitas de gel moldeable para darle el efecto de tercera dimensión . El toque final son las líneas de brillo y glitter.



. Las manicuras minimalistas no tienen que verse aburridas, solo es cuestión de saber aprovechar este estilo para darle vida a modelos que se roben las miradas. Una idea es poner la base en color nude y sumarle pequeñas . El toque final son las líneas de brillo y glitter. Diseños de uñas rosas con flores naranjas. Entre las tendencias en diseños de uñas para agosto 2026, los modelos en rosa y naranja son una excelente alternativa para un look moderno y alegre. Y qué mejor que darle todavía más estilo con flores en 3D de diferentes tamaños para que las manos sean protagonistas en todo momento.

