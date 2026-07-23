Cómo maquillar las cejas ‘skinny’ en solo 5 pasos para iluminar el rostro y rejuvenecer después de los 30
Olvídate de las cejas finas que endurecían el rostro hace dos décadas. La nueva forma de llevar las skinny brows tiene un efecto mucho más favorecedor y rejuvenecedor.
Las cejas finas están de regreso, pero la clave ya no es depilarlas al extremo como en los años 2000. La versión actual busca definirlas con precisión para conseguir un efecto lifting que abra la mirada y aporte luz al rostro, especialmente a partir de los 30. Con la técnica adecuada, las cejas skinny pueden hacer que tus facciones se vean más suaves y armoniosas. De acuerdo con NyxCosmetics, el secreto está en crear una forma natural, elevar ligeramente el arco y evitar trazos pesados que endurezcan la expresión.
Paso a paso para maquillar unas cejas skinny con efecto rejuvenecedor
Aprende a maquillar las cejas skinny en cinco pasos para conseguir un efecto lifting, iluminar el rostro y lucir una mirada más fresca después de los 30.
- Peina las cejas hacia arriba. Comienza cepillando los vellos con un cepillo tipo spoolie, siguiendo su dirección natural y ligeramente hacia arriba y hacia afuera. Esto ayuda a identificar los espacios con menos densidad y facilita crear una forma más limpia antes de aplicar cualquier producto.
- Delinea con un efecto lifting. Utiliza un lápiz de punta ultrafina en un tono ligeramente más claro que el color de tus cejas. Delinea suavemente la parte inferior, elevando apenas el arco para abrir visualmente la mirada. Evita marcar demasiado el inicio de la ceja o crear líneas rectas, ya que pueden endurecer las facciones.
- Rellena pelo a pelo. En lugar de colorear toda la ceja, realiza pequeños trazos que imiten el crecimiento natural del vello. De acuerdo con un artículo de Maybelline, esta técnica aporta definición sin perder naturalidad y consigue que las cejas finas luzcan más elegantes y modernas.
- Define con corrector. Con una brocha plana, aplica un poco de corrector un tono más claro que tu piel justo debajo de la ceja. Además de limpiar los bordes, este paso crea un efecto óptico que levanta el párpado y aporta mayor luminosidad al contorno de los ojos.
- Ilumina y fija el maquillaje. Finaliza aplicando un toque de iluminador mate o líquido debajo del arco de la ceja para potenciar el efecto de luz. Después, fija los vellos con un gel transparente o con color para mantener la forma durante todo el día sin perder un acabado natural.