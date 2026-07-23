Cómo maquillar las cejas ‘skinny’ en solo 5 pasos para iluminar el rostro y rejuvenecer después de los 30

Las cejas finas están de regreso, pero la clave ya no es depilarlas al extremo como en los años 2000. La versión actual busca definirlas con precisión para conseguir un efecto lifting que abra la mirada y aporte luz al rostro, especialmente a partir de los 30. Con la técnica adecuada, las cejas skinny pueden hacer que tus facciones se vean más suaves y armoniosas. De acuerdo con NyxCosmetics, el secreto está en crear una forma natural, elevar ligeramente el arco y evitar trazos pesados que endurezcan la expresión.

Paso a paso para maquillar unas cejas skinny con efecto rejuvenecedor

Aprende a maquillar las cejas skinny en cinco pasos para conseguir un efecto lifting, iluminar el rostro y lucir una mirada más fresca después de los 30.

